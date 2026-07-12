Raffineria russa colpita dai droni ucraini, la nuova strategia di Kiev che preoccupa Putin: gli obiettivi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’ultima raffineria russa colpita in ordine di tempo è stata quella di Saratov e l’Ucraina sembra intenzionata a proseguire con la tattica di colpire le infrastrutture petrolifere. L’obiettivo è danneggiare la fonte primaria di entrate per la Russia di Putin, come dimostra l’attacco con i droni ai danni della raffineria di Omsk, la più grande del Paese. La capacità produttiva di Kiev nel campo dei droni è una seria minaccia per la Mosca.

Cos’è il fronte delle raffinerie

Gli analisti lo chiamano “il fronte delle raffinerie” e in realtà, nella guerra tra Russia e Ucraina, è sempre esistito perché entrambe le parti hanno sempre cercato di colpire le rispettive infrastrutture energetiche.

Ma negli ultimi mesi, grazie soprattutto ai progressi tecnologici di Kiev nella produzione di droni, la strategia messa in atto soprattutto dall’Ucraina ha fatto il salto di qualità.

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La nuova gittata dei droni ucraini e le raffinerie in pericolo

In particolare, spiegano gli esperti, la minaccia principale per le raffinerie russe è rappresentata dal drone FP-1 costruito dall’azienda ucraina Fire Point. Grazie a un nuovo serbatoio, questo drone ora può coprire una distanza di 2.700 chilometri, che ha reso possibile l’attacco – per certi versi clamoroso – contro la raffineria di Omsk lo scorso 6 luglio.

Sempre gli stessi modelli di drone, inoltre, sarebbero ora in grado anche di montare missili oltre alla testata principale. La filiera ucraina dei droni, secondo l’Atlantic Council, include oggi oltre 500 aziende private in grado di produrre circa 8 milioni di velivoli all’anno.

Ma a preoccupare Mosca è soprattutto l’aumento della capacità di copertura, visto che attualmente solo la raffineria in Siberia sarebbe teoricamente fuori dalla portata dei droni prodotti dall’Ucraina.

Le raffinerie russe colpite negli ultimi mesi

La cronologia evidenzia l’escalation della campagna ucraina contro il settore energetico russo. Tra il 2022 e il 2023 gli attacchi erano limitati e colpivano soprattutto infrastrutture di trasporto.

Le prime incursioni contro le raffinerie risalgono al 2024, ma la svolta arriva nella seconda metà del 2025, con oltre 50 raid riusciti sugli impianti e una trentina contro infrastrutture collegate. Dopo una pausa invernale, l’offensiva è ripresa nel 2026: secondo Rochan Consulting, rilanciata dal Financial Times, le raffinerie russe sono state colpite almeno 194 volte.

Tra gli ultimi obiettivi figura anche la raffineria di Omsk, la più grande della Russia, colpita il 6 luglio in uno dei raid più profondi dall’inizio della guerra, portando il bilancio complessivo oltre quota 200.