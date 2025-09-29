Raffreddore causato dal Covid o dall'influenza, come riconoscere i sintomi attuali e quando fare il vaccino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Casi di influenza, Covid e raffreddore in aumento. Come sempre, con l’arrivo dell’autunno, si verifica tra la popolazione un incremento di persone colpite da virus respiratori. Da quando è scoppiata la pandemia, non è sempre facile distinguere le forme influenzali dal coronavirus. Gli esperti hanno spiegato come analizzare i sintomi per capire quale malattia si sta affrontando.

Covid, influenza e raffreddore: come distinguerli in base ai sintomi

Fabrizio Pregliasco, durante un evento promosso a Milano da Assosalute, ha spiegato che anche quest’anno ci si aspetta una circolazione sostenuta di virus influenzali.

“Sono attesi in particolare l’A/H3N2 e il B/Victoria e virus ‘cugini’ come i rinovirus. C’è poi il virus respiratorio sinciziale e si mette in mezzo anche il Covid, che è in una fase di risalita”, ha dichiarato il professore, sottolineando che quella in arrivo sarà una stagione impegnativa “che potrebbe coinvolgere tra il 15% e il 25% della popolazione italiana, fino a interessare, potenzialmente, circa 16 milioni di persone, in linea con lo scorso anno”.

ANSA Fabrizio Pregliasco

Come distinguere l’influenza dagli altri virus? “Distinguere tra questi virus basandosi solo sui sintomi è spesso difficile per i cittadini”, ha spiegato Pregliasco che ha però invitato a porre attenzione ad alcune dettagli.

In particolare, l’esperto ha ricordato che l’influenza si manifesta con un inizio brusco della febbre, generalmente sopra i 38 gradi, almeno un sintomo respiratorio (come tosse o mal di gola) e almeno un sintomo sistemico, come dolori muscolari, malessere generale o senso di ‘bastonatura’.

“Questi sintomi – ha aggiunto – sono particolarmente evidenti negli adulti, mentre nei bambini piccoli e negli anziani la febbre può essere meno intensa o, addirittura, assente. In generale, comunque, l’influenza è più forte e limitata nel tempo, con un’evoluzione rapida nell’arco di circa cinque giorni”.

Pregliasco ha poi spiegato che il Covid “è camaleontico e passa da forme banali, con un po’ di raucedine e poco altro, a forme più serie, che ricordano quelle del passato”. Da qui l’appello ai cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, a fare la “vaccinazione e a fare un tampone per identificare tempestivamente l’eventuale presenza di Sars-CoV-2 per consentire – nei casi in cui è indicato – l’uso dell’antivirale Paxlovid“.

Passando al virus respiratorio sinciziale, metapneumovirus e altri virus respiratori, l’esperto ha rimarcato che “i sintomi possono essere simili a quelli influenzali, ma di solito meno marcati e più graduali. Possono presentarsi congestione nasale, tosse lieve o sintomi gastrointestinali”.

Ci sono poi i rinovirus e altri virus minori che spesso provocano sintomi più leggeri e localizzati, come naso chiuso o lieve malessere.

L’importanza dell’automedicazione

Tornando alla distinzione tra Covid e influenza, la dottoressa Tecla Mastronuzzi, responsabile Area Prevenzione della Simg (Società italiana di Medicina generale e delle cure primarie), ha spiegato in una intervista al Corriere della Sera “che riuscire a fare una diagnosi clinica in base ai sintomi non è semplice perché le infezioni sono simili”

“I primi sintomi – ha dichiarato la professoressa – possono essere gestiti con farmaci di automedicazione, quindi se si ha il raffreddore si possono usare soluzioni saline in spray nasale che permettono di respirare meglio, se si ha la febbre si può prendere il paracetamolo, in caso mal di gola un cucchiaino di miele può essere d’aiuto”.

Se, però, i sintomi persistono o peggiorano, la febbre non passa dopo qualche giorno, si ha difficoltà a respirare, i dolori sono un po’ diversi dal solito indolenzimento dovuto all’influenza, è opportuno rivolgersi al medico di famiglia che sa se l’assistito è un paziente fragile. In caso si sospetti il Covid, si raccomanda di eseguire il tampone.

“Anche perché esistono terapie efficaci, come gli antivirali, che vanno utilizzati nelle persone ad alto rischio di progressione di malattia, entro i primi cinque giorni”, ha concluso Mastronuzzi.

L’aumento dei casi Covid

Negli ultimi giorni sono aumentate le infezioni da Sars-CoV-2. Nella settimana dal 18 al 24 settembre 2025, sono stati registrati 4.256 casi (erano stati 3.692 nella settimana precedente). I dati sono stati forniti dal bollettino settimanale diffuso dall’Istituto Superiore di sanità.

Le 4.256 infezioni Covid rilevate sono pari a 7 casi per 100.000 abitanti. Un dato non allarmante, ma che va comunque monitorato.

La variante JN.1 si conferma predominante. I sintomi sono differenti a seconda della gravità della malattia. In alcune persone sono assenti (asintomatici), in altre si manifestano sottoforma di mancanza di respiro dovuta a polmonite e a sindrome da distress respiratorio acuto e altre complicazioni.

I più comuni sono mal di gola con possibile raucedine, debolezza, dolori muscolari, stato di malessere e cefalea.

I numeri secondo Rezza: “Non sono irrilevanti”

Giovanni Rezza, docente straordinario di Igiene e Sanità pubblica all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ai microfoni di Adnkronos ha spiegato che i casi di Covid “sono in lento, ma continuo aumento”, ma anche che “probabilmente c’è una forte sottostima, in quanto i più fanno un tampone fai da te e molti non lo fanno proprio” e proprio per questo “i numeri sono tutt’altro che irrilevanti“.

Secondo l’esperto, comunque, “per fortuna i casi gravi sono davvero una piccola minoranza e anche le ospedalizzazioni sono relativamente poche”.

Rezza ha aggiunto che il coronavirus è “un virus giovane e capriccioso, non ha ancora una stagionalità ben assestata, per cui tende a fare dei picchi anche col clima caldo, ad esempio a inizio estate o inizio autunno, anticipando di fatto la stagione influenzale“.

Questo, ha spiegato, è dato “dalle mutazioni che accumula” e dal fatto che riesca ad approfittare “del calo delle risposte naturali indotte dall’ultima vaccinazione o dalla malattia naturale. Ciò rende difficile programmare una campagna vaccinale finalizzata, secondo le ultime indicazioni del ministero della Salute, a proteggere anziani e fragili”.

I consigli, per proteggere i più fragili, restano quelli di:

evitare eventi pubblici quando si ha febbre o altri sintomi respiratori

quando si ha febbre o altri sintomi respiratori usare una mascherina se si ha la tosse (che sia da Covid o meno)