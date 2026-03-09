Ragazza 13enne precipitata da un muraglione alto 8 metri a Genova Voltri, portata al Gaslini in codice rosso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Genova Voltri una ragazza di 13 anni è precipitata da un muraglione di circa 8 metri in via al Santuario delle Grazie intorno alle 8.30. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri: la giovane è stata stabilizzata e portata in codice rosso al Gaslini, dove verserebbe in condizioni gravissime. Indagini in corso per chiarire quanto accaduto.

Ragazza precipitata da un muraglione a Genova Voltri

Una ragazza di circa 13 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un muraglione alto circa otto metri in via al Santuario delle Grazie, nel quartiere di Genova Voltri. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.30, quando è scattato l’allarme e sono stati attivati i soccorsi.

Al momento le informazioni sulla dinamica sono parziali. In base alle prime ricostruzioni, la giovane potrebbe essere caduta mentre stava andando a scuola e nell’impatto avrebbe battuto la testa.

Sono ancora in corso le verifiche per chiarire in modo preciso come sia avvenuta la caduta e da quale punto del muraglione. Alcune fonti evidenziano che via al Santuario delle Grazie non è vicina alle scuole del quartiere, un elemento preso in considerazione dalle Forze dell’Ordine.

I soccorsi e il trasporto al Gaslini

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, all’arrivo dei mezzi di emergenza la 13enne era cosciente. È stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini.

La ragazza sarebbe stata anche intubata prima del trasferimento. Le condizioni nelle quali verserebbe la giovane sarebbero gravissime.

Le condizioni della ragazza

Secondo quanto riportato da ANSA, la giovane sarebbe cosciente e respira autonomamente. Resta comunque sotto osservazione in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Ci sarebbe anche la testimonianza di un uomo che lavora nei pressi del luogo dal quale la giovane è precipitata. Secondo le sue parole, la 13enne era seduta sul muraglione con le spalle rivolte al lo strapiombo.

Dopo la caduta, l’uomo è accorso per provare a soccorrerla. Ha poi raccontato ai Carabinieri: “Mi ha detto che non si ricordava cosa fosse successo”.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO