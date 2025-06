Ragazza 14enne arrestata a Firenze per tentato omicidio, avrebbe provato ad accoltellare dei poliziotti

A Firenze una ragazza di 14 anni è stata arrestata per tentato omicidio e per una serie di altri reati: secondo l’accusa avrebbe tentato di accoltellare i poliziotti intervenuti per sedare una lite. Gli agenti che si trovavano di pattuglia nei pressi della stazione di Santa Maria Novella avevano notato due giovani donne discutere animatamente. Quando si sono avvicinati, la 14enne ha estratto una lama di 22 centimetri. Cinque agenti sono rimasti lievemente feriti.

14enne arrestata per tentato omicidio

La 14enne, italiana, è stata arrestata per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche denunciata per lesioni personali, minaccia e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto in via Valfonda, non lontano dalla stazione. Quando gli agenti della Polfer sono arrivati per sedare la lite fra le due donne, la ragazza, in evidente stato di agitazione, senza preavviso, ha impugnato il lungo coltello da cucina provando a colpire un poliziotto prima all’addome e poi al collo.

Via Valfonda si trova nei pressi della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, non lontano dal Giardino della Fortezza

L’agente ha schivato, riuscendo a salvarsi. La ragazzina è stata disarmata continuando però a inveire, a insultare, a scalciare e sferrare pugni contro i poliziotti.

Ragazza in possesso di droghe

Quando i suoi furori sono stati neutralizzati, la giovane è stata perquisita e le sono stati trovati addosso 2,45 grammi di cannabinoidi. Droga e coltello sono stati sequestrati dagli agenti della Polfer.

Lievi lesioni per i poliziotti

Ora la 14enne si trova in custodia presso l’Istituto penale per i minorenni di Firenze, a disposizione della Procura per i minori. Cinque agenti hanno riportato lievi lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Nei giorni precedenti a Firenze altri fermati dalle forze dell’ordine erano stati trovati in possesso di droga: eroina, cocaina e hashish.