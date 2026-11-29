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Tragedia in una pizzeria a Casalnuovo, nel Napoletano, una ragazza di 14 anni si è sentita male ed è morta dopo aver mangiato dei tranci di pizza margherita con le amiche. La giovane sarebbe stata allergica al lattosio ma non avrebbe avvisato nessuno nel locale, si sarebbe semplicemente limitata a togliere la mozzarella. Il decesso è avvenuto prima di arrivare in clinica.

Il malore in pizzeria

La ragazza di 14 anni era andata con due amichette in una pizzeria di Casalnuovo, in provincia di Napoli, e lì avevano ordinato dei tranci di pizza margherita, mangiati all’interno del locale. Secondo una prima ricostruzione, la giovane non avrebbe detto a nessuno di essere allergica al lattosio.

Quando sono arrivati i tranci di pizza fumante, si sarebbe limitata a togliere la mozzarella dalla pizza, ritenendo di aver risolto così il problema. Il dramma è avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre. La giovane ha iniziato ad accusare un malore solo dopo essere rientrata a casa.

I primi disturbi sono stati attribuiti da subito a una reazione allergica. Il padre, data la situazione, avrebbe provato anche a somministrarle un farmaco antiallergico senza però ottenere i risultati sperati. Da lì la corsa in ospedale per tentare di soccorrere la 14enne.

La morte della 14enne

La ragazzina di 14 anni è stata portata al Pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove però è arrivata già morta. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Acerra e della sezione operativa di Castello di Cisterna. Non ci sono responsabilità a carico di nessuno, dato che alla pizzeria è stata ordinata la margherita senza alcun altra indicazione. La salma della ragazza è stata già affidata ai genitori.

La vittima si chiamava Michelle Valentino e viveva a Casalnuovo con i genitori e un fratello di 10 anni. La giovane sapeva di avere una grave allergia al lattosio, ma probabilmente ha pensato di poter risolvere il problema semplicemente togliendo la mozzarella dal suo trancio di margherita.

L’ipotesi è che sia deceduta a seguito della contaminazione degli alimenti che potrebbe aver innescato una grave reazione anafilattica. In una storia pubblicata sul profilo Instagram alle 22 di sabato 28 novembre, la 14enne appariva sorridente mentre cantava una canzone trap in napoletano. Si sarebbe sentita male successivamente.

I tentativi di rianimarla

Secondo una prima ricostruzione, la polizia municipale di Casalnuovo avrebbero notato il padre mentre usciva dall’abitazione con la figlia in braccio. L’uomo avrebbe già tentato di soccorrerla in casa, somministrandole adrenalina, ma le condizioni della ragazza sarebbero continuate a peggiorare.

La famiglia si sarebbe quindi diretta verso la Farmacia Nazionale, vicino all’abitazione della famiglia nella speranza di trovare un defibrillatore, ma il dispositivo non era disponibile. A quel punto è intervenuta un’agente della polizia municipale con una formazione nei corsi di primo soccorso della Croce Rossa che ha praticato un massaggio cardiaco alla quattordicenne, mentre si attendeva l’arrivo dell’ambulanza.

Quando il personale sanitario è arrivato, è stata somministrata un’ulteriore dose di adrenalina. Poi la corsa verso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Purtroppo la ragazza è arrivata in pronto soccorso già senza vita.