Ragazza 14enne morta sul Latemar sotto gli occhi dei genitori: precipitata dal sentiero dopo essere scivolata

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una 14enne è morta sulle montagne del Latemar, al confine tra Trentino e Alto Adige. La vittima è una ragazza della Repubblica Ceca, scivolata mentre stava facendo un’escursione insieme ai genitori. La famiglia stava percorrendo il sentiero che conduce al rifugio a quota 2.600 metri. La 14enne è caduta in un dirupo per una cinquantina di metri ed è morta sul colpo.

Ragazza morta sul Latemar dopo una caduta

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto, sul massiccio dolomitico del Latemar, al confine tra Trentino e Alto Adige. Una ragazza di 14 anni di nazionalità ceca è morta dopo essere caduta per circa 50 metri in un dirupo.

Si trovava insieme ai genitori e stava facendo un’escursione per raggiungere il rifugio Torre di Pisa a circa 2.600 metri di altezza. Inutili i soccorsi arrivati in quota.

iStock

Tragedia sul Latemar: 14enne ceca scivola e muore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza si trovava con i genitori nei pressi di un rifugio, a circa 2.600 metri di altitudine sul Latemar, quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per una cinquantina di metri lungo il pendio.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di Aiut Alpin, i tecnici della stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che hanno raggiunto l’area dell’incidente per prestare i soccorsi.

Ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono stati affidati gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Proseguono inoltre le verifiche per chiarire ogni aspetto della tragedia.

La vittima era insieme ai genitori

La salma della 14enne morta sul Latemar è stata recuperata dall’elicottero con il verricello.

Spetterà ora alle autorità competenti svolgere tutti gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio di oggi nei pressi del rifugio Torre di Pisa, uno dei più suggestivi delle montagne del Trentino Alto Adige.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, giunti sul posto anche con un elicottero, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta di circa 50 metri durante l’escursione.