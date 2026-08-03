Ragazza 16enne morta a Messina nel rione Provinciale dopo una caduta dal balcone, nessuna ipotesi esclusa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Messina, una ragazza di 16 anni è morta dopo essere caduta dal balcone di un’edificio nel rione Provinciale. La giovane, di origine straniera, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale, dove è poi deceduta per le gravi lesioni riportate nelle caduta. Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, in corso gli accertamenti degli inquirenti: al momento nessuna ipotesi viene esclusa, dall’incidente al gesto volontario.

Cade dal balcone a Messina nel rione Provinciale

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica 2 agosto a Messina, nel rione Provinciale.

Una ragazza di 16 anni è precipitata dal balcone di un edificio, per cause ancora da chiarire. Lo riporta La Sicilia.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Morta ragazza di 16 anni

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla giovane.

Le condizioni della 16enne, di origini straniere,sono apparse fin da subito molto gravi, nella caduta ha riportato diversi traumi e lesioni.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Messina, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita: è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Da chiarire la dinamica

Resta da chiarire la dinamica e le circostanze di quanto accaduto, al vaglio delle autorità competenti.

Sul caso indaga la polizia, intervenuta sul posto con le volanti, coordinata dalla procura di Messina.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulla caduta della 16enne dal balcone, dalla fatalità al gesto volontario.