Ragazza 17enne morta schiacciata da un camion nei festeggiamenti dopo Francia - Marocco dei Mondiali 2026

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una ragazza di 17 anni è morta in Francia dopo essere caduta ed essere rimasta schiacciata dalle ruote di un camion sul quale stava festeggiando la vittoria della nazionale contro il Marocco ai Mondiali 2026. Il conducente del mezzo è stato arrestato e risulterebbe positivo all’alcool test. Nelle stesse ore, duri scontri sono scoppiati a Londra tra i tifosi marocchini delusi e la polizia britannica.

Mondiali 2026, la festa dopo Francia – Marocco

La qualificazione della nazionale francese alle semifinali della Coppa del Mondo, ottenuta grazie alla vittoria per 2-0 contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali 2026, ha scatenato la festa collettiva in tutto il Paese.

Subito dopo il fischio finale della partita di giovedì 9 luglio, migliaia di tifosi si sono riversati nelle piazze principali da Parigi a Marsiglia. Le autorità francesi avevano predisposto un piano di sicurezza straordinario con l’impiego di 20.000 agenti per prevenire possibili disordini.

ANSA

Mentre sul territorio transalpino le manifestazioni spontanee si sono svolte in un clima prevalentemente pacifico e di festa spensierata, la notte è stata purtroppo macchiata da un dramma. L’euforia per il successo dei Bleus ha spinto molti giovani a festeggiare strada, portando a conseguenze fatali per una giovanissima tifosa nel Nord del Paese.

Una 17enne morta schiacciata da un camion

Una ragazza di 17 anni è morta nella notte tra giovedì e venerdì ad Aulnoye-Aymeries, dopo essere caduta da un camion sul quale era salita per celebrare la vittoria della Francia contro il Marocco. L’incidente si è verificato nei pressi del rondò di rue Jean-Jaurès, proprio mentre erano in corso i festeggiamenti per il passaggio del turno ai Mondiali 2026.

Secondo i Vigili del Fuoco, come riportato da Le Figaro, l’adolescente si trovava sulla parte posteriore della motrice del mezzo pesante, che in quel momento viaggiava senza il suo rimorchio. “È caduta ed è stata schiacciata” dal veicolo in movimento, hanno precisato i soccorritori, confermando che la giovane è purtroppo deceduta sul colpo.

Al momento del dramma erano presenti anche sei amici della vittima, tutti minorenni, rimasti sotto shock; uno di loro è stato trasportato d’urgenza al centro ospedaliero di Maubeuge. L’autista del mezzo è stato immediatamente arrestato dalle Forze dell’Ordine e posto in stato di fermo giudiziario: stando alle fonti, l’uomo si trovava alla guida sotto l’effetto dell’alcool.

Scontri a Londra dopo la partita

La situazione sul fronte dell’ordine pubblico è invece degenerata violentemente nel Regno Unito, con gravi scontri urbani esplosi nel centro di Londra, in particolare lungo Edgware Road, un’importante arteria stradale adiacente a Hyde Park dove risiede una folta comunità di origine nordafricana.

I disordini sono cominciati quando decine di sostenitori del Marocco hanno occupato la carreggiata bloccando la circolazione delle auto. “La situazione ha poi avuto un’escalation quando le persone hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e a sparare fuochi d’artificio, rendendo necessario l’invio dei rinforzi”, ha dichiarato un portavoce della Metropolitan Police.

I reparti anti-sommossa della polizia britannica, intervenuti in assetto da urto con gli scudi, sono stati presi d’assalto con un fitto lancio di oggetti. Il bilancio finale dei disordini nella capitale inglese registra quattro arresti e un agente di polizia ferito alla testa.

Fake news e tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica

Nelle ore successive al fischio finale della partita, si è attivata sui social network una massiccia macchina di disinformazione e propaganda xenofoba. Diversi account e pagine internazionali, particolarmente su X, hanno diffuso filmati di guerriglia urbana, veicoli in fiamme e vetrine distrutte, attribuendoli alle inesistenti rivolte scatenate a Parigi dalla comunità islamica e dai tifosi marocchini.

I contenuti, chiaramente orientati a diffondere messaggi a sfondo razzista, appaiono come un palese tentativo di corruzione dell’informazione attraverso il riciclo di vecchi video di scontri passati.

Oltre alle smentite ufficiali delle autorità, che hanno confermato lo svolgimento pacifico della serata nella capitale francese, lo stesso materiale pubblicato tradisce quanto affermato, dato che nei video circolati online si notano passanti e rivoltosi che indossano pesanti cappotti invernali, un dettaglio decisamente incompatibile con le temperature di luglio.