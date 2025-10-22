Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata evitata una tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre alla stazione ferroviaria di Gallarate, dove una giovane donna di 18 anni è stata salvata da un tentativo di suicidio dagli agenti della Polizia di Stato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di una conoscente della ragazza, che aveva intuito le sue intenzioni e ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una conoscente della giovane ha contattato la Polizia Ferroviaria di Gallarate dopo aver appreso che la ragazza aveva manifestato la volontà di togliersi la vita. Gli agenti si sono immediatamente attivati e hanno raggiunto la stazione cittadina, concentrandosi nella zona del binario 5, dove era stato segnalato il possibile pericolo.

L’arrivo degli agenti e il salvataggio

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato la diciottenne in evidente stato di agitazione proprio nei pressi del binario 5, mentre era in corso il transito di un convoglio ferroviario. La situazione si è presentata subito molto delicata: la ragazza, inizialmente, ha rifiutato l’aiuto degli agenti e ha mostrato segni di forte tensione emotiva.

La messa in sicurezza e l’affidamento alle cure mediche

Nonostante il momento di tensione, gli operatori della Polizia Ferroviaria sono riusciti a intervenire con prontezza, bloccando la giovane e mettendola in sicurezza prima che potesse compiere gesti estremi. Grazie alla loro rapidità e professionalità, è stato possibile scongiurare il peggio.

L’assistenza sanitaria e il supporto psicologico

Una volta allontanata dai binari e messa al sicuro, la ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario, che l’ha accompagnata in una struttura ospedaliera per ricevere l’assistenza necessaria. L’intervento tempestivo ha permesso non solo di salvare una vita, ma anche di garantire che la giovane potesse ricevere il supporto psicologico e medico di cui aveva bisogno.

