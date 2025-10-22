Ragazza 18enne tenta il suicidio sui binari a Gallarate, così la polizia ha evitato in extremis la tragedia
Una diciottenne è stata salvata dalla Polizia di Gallarate da un tentativo di suicidio sui binari, grazie alla segnalazione di una conoscente.
È stata evitata una tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 17 ottobre alla stazione ferroviaria di Gallarate, dove una giovane donna di 18 anni è stata salvata da un tentativo di suicidio dagli agenti della Polizia di Stato. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione di una conoscente della ragazza, che aveva intuito le sue intenzioni e ha prontamente allertato le forze dell’ordine.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una conoscente della giovane ha contattato la Polizia Ferroviaria di Gallarate dopo aver appreso che la ragazza aveva manifestato la volontà di togliersi la vita. Gli agenti si sono immediatamente attivati e hanno raggiunto la stazione cittadina, concentrandosi nella zona del binario 5, dove era stato segnalato il possibile pericolo.
L’arrivo degli agenti e il salvataggio
Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato la diciottenne in evidente stato di agitazione proprio nei pressi del binario 5, mentre era in corso il transito di un convoglio ferroviario. La situazione si è presentata subito molto delicata: la ragazza, inizialmente, ha rifiutato l’aiuto degli agenti e ha mostrato segni di forte tensione emotiva.
La messa in sicurezza e l’affidamento alle cure mediche
Nonostante il momento di tensione, gli operatori della Polizia Ferroviaria sono riusciti a intervenire con prontezza, bloccando la giovane e mettendola in sicurezza prima che potesse compiere gesti estremi. Grazie alla loro rapidità e professionalità, è stato possibile scongiurare il peggio.
L’assistenza sanitaria e il supporto psicologico
Una volta allontanata dai binari e messa al sicuro, la ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario, che l’ha accompagnata in una struttura ospedaliera per ricevere l’assistenza necessaria. L’intervento tempestivo ha permesso non solo di salvare una vita, ma anche di garantire che la giovane potesse ricevere il supporto psicologico e medico di cui aveva bisogno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.