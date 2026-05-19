Ragazza 20enne tenta il suicidio dal terzo piano a Parma, dopo il salvataggio evita il dialogo con gli agenti
Una ragazza di 20 anni è stata salvata dalla Polizia mentre tentava il suicidio da una finestra del centro storico, grazie a una segnalazione.
Una giovane donna di 20 anni è stata salvata dalla Polizia di Stato a Parma mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da una finestra al terzo piano di un condominio nel centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa nella tarda serata di mercoledì 13 maggio.
La segnalazione e l’arrivo delle Volanti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una persona in bilico sul cornicione di una finestra. Le Volanti sono state immediatamente inviate sul posto e hanno individuato la finestra segnalata, constatando la presenza di una giovane donna, con lunghi capelli neri, in piedi sul davanzale a circa 20 metri di altezza, oltre la ringhiera, con il volto rivolto verso l’interno dell’abitazione.
L’accesso all’appartamento e il salvataggio
Gli agenti sono riusciti ad accedere all’appartamento grazie all’intervento di un’altra ragazza presente nell’abitazione, la quale ha aperto la porta chiedendo aiuto in lingua inglese e riferendo che la propria compagna stava tentando il suicidio. I poliziotti, con estrema cautela, si sono avvicinati alla giovane che, con i talloni sbilanciati all’esterno del cornicione, dondolava pericolosamente. Con prontezza e professionalità, l’hanno afferrata alle braccia e alla schiena, riuscendo a metterla in sicurezza e ad adagiarla sul divano.
Le condizioni della ragazza e l’intervento dei sanitari
La ragazza, visibilmente scossa e tremante, è rimasta distesa in silenzio, con le mani sul volto, senza rispondere ai tentativi di dialogo degli operatori. In quei momenti, è giunto sul posto il personale sanitario che ha prestato le prime cure e ha successivamente provveduto al trasporto della giovane presso il locale pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
L’importanza della tempestività e del supporto professionale
L’episodio ha evidenziato quanto sia fondamentale, in presenza di situazioni di evidente disagio e fragilità, contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza (NUE) e rivolgersi a professionisti qualificati, come medici e psicologi. Solo così è possibile garantire un intervento rapido, strutturato ed efficace, in grado di tutelare l’incolumità delle persone e prevenire conseguenze irreversibili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.