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Una giovane donna di 20 anni è stata salvata dalla Polizia di Stato a Parma mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da una finestra al terzo piano di un condominio nel centro storico. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione giunta alla Sala Operativa nella tarda serata di mercoledì 13 maggio.

La segnalazione e l’arrivo delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di una persona in bilico sul cornicione di una finestra. Le Volanti sono state immediatamente inviate sul posto e hanno individuato la finestra segnalata, constatando la presenza di una giovane donna, con lunghi capelli neri, in piedi sul davanzale a circa 20 metri di altezza, oltre la ringhiera, con il volto rivolto verso l’interno dell’abitazione.

L’accesso all’appartamento e il salvataggio

Gli agenti sono riusciti ad accedere all’appartamento grazie all’intervento di un’altra ragazza presente nell’abitazione, la quale ha aperto la porta chiedendo aiuto in lingua inglese e riferendo che la propria compagna stava tentando il suicidio. I poliziotti, con estrema cautela, si sono avvicinati alla giovane che, con i talloni sbilanciati all’esterno del cornicione, dondolava pericolosamente. Con prontezza e professionalità, l’hanno afferrata alle braccia e alla schiena, riuscendo a metterla in sicurezza e ad adagiarla sul divano.

Le condizioni della ragazza e l’intervento dei sanitari

La ragazza, visibilmente scossa e tremante, è rimasta distesa in silenzio, con le mani sul volto, senza rispondere ai tentativi di dialogo degli operatori. In quei momenti, è giunto sul posto il personale sanitario che ha prestato le prime cure e ha successivamente provveduto al trasporto della giovane presso il locale pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L’importanza della tempestività e del supporto professionale

L’episodio ha evidenziato quanto sia fondamentale, in presenza di situazioni di evidente disagio e fragilità, contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza (NUE) e rivolgersi a professionisti qualificati, come medici e psicologi. Solo così è possibile garantire un intervento rapido, strutturato ed efficace, in grado di tutelare l’incolumità delle persone e prevenire conseguenze irreversibili.

IPA