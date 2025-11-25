Viola Mazzotti morta investita da un camion a Bologna, la 23enne era in bici sulla pista ciclabile

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Bologna, dove una giovane studentessa di 23 anni, Viola Mazzotti, è morta dopo essere stata investita da un camion mentre viaggiava in bici lungo via dell’Arcoveggio. La ragazza è stata travolta dal mezzo pesante, finendo per restare schiacciata sotto le ruote. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia nella mattinata di oggi – martedì 25 novembre 2025 – intorno alle 9 di mattina a Bologna, fra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, dove una ragazza è morta in un incidente stradale.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, come riportato anche da Bologna Today, la giovane di 23 anni, Viola Mazzotti, si trovava in bicicletta quando è stata travolta da un mezzo pesante, di proprietà di un’azienda che si occupa di trasporti per i cantieri del tram in costruzione nel capoluogo emiliano.

Pare che bicicletta e camion stessero percorrendo lo stesso tratto di strada, con la ragazza che avanzava lungo la pista ciclabile posta sulla destra della carreggiata. L’autista del camion avrebbe poi svoltato a destra, finendo per travolgere la giovane studentessa.

L’arrivo dei soccorsi

Immediati i soccorsi sul luogo dell’incidente, con l’intervento del perdonale medico del 118, dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale e dei Carabinieri.

Il corpo della giovane è rimasto incastrato sollo l’asse del mezzo pesante in seguito all’incidente, ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo e permettere al personale sanitario accorso di intervenire.

Purtroppo per la 23enne Viola Mazzotti non c’è stato nulla da fera, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. La ragazza sarebbe morta sul colpo. Indagini in corso da parte delle Forze dell’Ordine per definire la dinamica e le responsabilità del sinistro.

La 23enne investita dal camion

Secondo le notizie fin qui raccolte, la giovane vittima, Viola Mazzotti, era originaria della zona di Cervia, e Frequentava il Master of Science in Management con specializzazione in Marketing Strategico presso Catòlica Lisbon School of Business and Economics.

Pare che dopo la laurea in Management e Marketing conseguita nel 2024 all’Alma Mater, stesse svolgendo anche uno stage nella divisione marketing della società WP Lavori in Corso, dove probabilmente si stava dirigendo quando c’è stato l’incidente.

Parlando con il Corriere, la presidente di quartiere Federica Mazzoni ha definito quanto accaduto “una notizia drammatica che colpisce il nostro quartiere, una tragedia in strada che ha colpito una giovane donna. Un fatto che richiama all’impegno di garantire sicurezza per tutte le persone che attraversano, vivono le strade, tenendo conto di chi è più esposto ai rischi”.