Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una giovane di 24 anni è stata tratta in salvo dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava il suicidio da un ponte a Poggibonsi (Siena) nel pomeriggio di ieri. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione tempestiva e al coordinamento tra diverse questure.

La segnalazione e l’intervento immediato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi (SI). Tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha ricevuto una chiamata urgente da una questura del Nord Italia, dove risiede la giovane. I colleghi avevano raccolto la segnalazione di una ragazza intenzionata a compiere un gesto estremo, ma non erano in grado di indicare con precisione il luogo in cui si trovava.

Il ruolo decisivo della centrale operativa

Ilaria, poliziotta di turno alla Centrale Operativa, ha saputo agire con prontezza. Nonostante le informazioni fossero scarse e la descrizione del luogo sommaria, è riuscita a individuare il ponte in questione. Ha quindi richiesto l’intervento immediato della Volante del Commissariato, mettendo in moto una catena di soccorsi che si è rivelata fondamentale per la salvezza della giovane.

L’arrivo degli agenti e il salvataggio

Gli agenti Livio e Giovanni, allertati dalla centrale, sono giunti rapidamente nei pressi del ponte. Da lontano hanno notato una giovane che corrispondeva alle descrizioni: era in bilico sulla balaustra, con una gamba già oltre il parapetto, mentre parlava al telefono. Per evitare di spaventarla, i poliziotti si sono avvicinati con cautela e in silenzio. Tuttavia, quando la ragazza ha tentato di scavalcare anche con l’altra gamba, sono intervenuti senza esitazione, afferrandola per le braccia e portandola in salvo, adagiandola poi a terra in sicurezza.

Il momento di sollievo e le cure mediche

Una volta al sicuro, la giovane si è lasciata andare a un pianto liberatorio, ringraziando gli agenti per averle salvato la vita. Nel frattempo, l’operatrice della centrale, sempre in contatto con i colleghi sul posto, ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure necessarie. Gli agenti hanno continuato a rassicurarla, ascoltando il suo sfogo e cercando di offrirle conforto in un momento così delicato.

Il contesto familiare e la presa in carico

Dopo aver ricevuto le prime cure, la 24enne è stata affidata alla madre, che nel frattempo era stata contattata dalla Polizia. La donna ha spiegato che si trovavano a Poggibonsi per far visita a dei parenti e che la figlia era già seguita da uno specialista nella città di residenza. Questo dettaglio ha permesso agli agenti di comprendere meglio la situazione e di assicurarsi che la giovane fosse presa in carico in modo adeguato anche dopo l’accaduto.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra le diverse questure e la rapidità di intervento delle forze dell’ordine. Senza la tempestiva segnalazione dei colleghi del Nord e la prontezza della centrale operativa di Poggibonsi, l’esito sarebbe potuto essere ben diverso. Il coordinamento tra le varie unità ha permesso di localizzare la giovane in tempo e di evitare una tragedia.

Il video del salvataggio

La Polizia di Stato ha diffuso il video dell’intervento, che testimonia la delicatezza e la professionalità con cui gli agenti hanno gestito la situazione. Le immagini mostrano il momento in cui la ragazza viene tratta in salvo e il successivo abbraccio di sollievo. Il video è disponibile a questo link: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/1810eba0-9929-11f0-bdf4-736d736f6674.

Un gesto di umanità e professionalità

Il salvataggio della giovane rappresenta un esempio di come la prontezza, la sensibilità e la capacità di ascolto possano fare la differenza in situazioni di emergenza. Gli agenti non solo hanno evitato il peggio, ma hanno anche saputo offrire un supporto umano fondamentale nei momenti successivi al salvataggio.

L’importanza della prevenzione e del supporto psicologico

Questo episodio sottolinea quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di disagio psicologico, soprattutto tra i giovani. La collaborazione tra medici, familiari e forze dell’ordine può rivelarsi decisiva per prevenire gesti estremi e offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà.

Conclusioni

Il pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato ha permesso di salvare una vita e di restituire una figlia alla sua famiglia. La vicenda di Poggibonsi è un monito sull’importanza della solidarietà, della tempestività e della collaborazione tra istituzioni e cittadini per affrontare le situazioni di emergenza e prevenire tragedie.

Polizia di Stato