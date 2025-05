Ragazza 24enne vuole lanciarsi da un ponte a Montoro e suicidarsi, come i carabinieri sono riusciti a salvarla

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una giovane di 24 anni è stata salvata dai Carabinieri mentre tentava di togliersi la vita lanciandosi da un ponte ferroviario. L’intervento è avvenuto nella notte dell’1 maggio a Montoro (Avellino), grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato la ragazza in stato confusionale.

Intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha immediatamente inviato una pattuglia della Stazione di Solofra sul posto. I militari, con grande cautela, hanno raggiunto la giovane che minacciava di gettarsi nel vuoto.

Dialogo salvavita

Uno dei Carabinieri, comprendendo la gravità della situazione, ha iniziato a dialogare con la ragazza, cercando di stabilire un contatto empatico per calmarla. Questo approccio ha permesso ai militari di avvicinarsi in sicurezza e di afferrare la giovane, portandola al sicuro proprio quando sembrava che il suo intento stesse per essere realizzato.

Assistenza medica

Una volta messa in salvo, la 24enne è stata affidata agli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato una tragedia e ha permesso alla giovane di ricevere le cure necessarie.

Fonte foto: IPA