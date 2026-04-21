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È stata arrestata una cittadina rumena di 28 anni ad Assisi per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti dei suoi familiari. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato dopo una richiesta di aiuto da parte delle vittime, che si erano chiuse in una stanza per paura di reazioni violente.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di Assisi, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La situazione è degenerata quando la donna, nata nel 1997, ha perso il controllo e ha iniziato a inveire contro i familiari, arrivando a minacciarli di morte.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono arrivati sul posto e hanno trovato i familiari ancora barricati all’interno di una stanza, dove si erano rifugiati per timore di ulteriori aggressioni. Dopo aver rassicurato le vittime, i poliziotti hanno raccolto le loro testimonianze, dalle quali è emerso che la donna aveva già messo in atto numerose condotte violente e vessatorie nel tempo.

Le accuse e l’arresto

La cittadina rumena è stata quindi accompagnata negli uffici del Commissariato, dove sono state svolte le procedure di rito. Al termine delle formalità, la 28enne è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Perugia, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto.

Il contesto e le motivazioni

Secondo quanto riferito dai familiari agli agenti, le condotte violente e le minacce perpetrate dalla donna si sarebbero protratte per un periodo di tempo non precisato, creando un clima di paura e tensione all’interno dell’abitazione. L’episodio culminato con l’intervento della Polizia è stato l’ultimo di una serie di comportamenti aggressivi che hanno spinto i parenti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine.

IPA