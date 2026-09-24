Ragazza accoltellata a Salerno da uno sconosciuto in largo San Tommaso d'Aquino, dimessa: aggressore in fuga

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Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata in pieno centro a Salerno, in largo San Tommaso d’Aquino. Dopo l’aggressione, la giovane è stata ricoverata in ospedale, da dove è stata dimessa dopo una notte in osservazione. La vittima non conoscerebbe la persone che l’ha accoltellata. L’aggressore risulta essere ancora in fuga.

Ragazza accoltellata in pieno centro a Salerno

Nella serata del 23 settembre una ragazza di 20 anni è stata accoltellata a Salerno, in largo San Tommaso d’Aquino, che si trova in pieno centro, a 200 metri dal Duomo della città.

L’aggressore della giovane l’avrebbe ferita attaccandola alle spalle. Nonostante ciò, la 20enne sarebbe riuscita a vedere la persona che l’ha accoltellata, ma non a riconoscerla.

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L’episodio è avvenuto attorno alle 21:30, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. Immediatamente un passante ha chiamato i soccorsi e un’ambulanza ha portato la giovane in ospedale in codice rosso.

L’aggressore è ancora in fuga

La persona che ha accoltellato la 20enne a Salerno non è ancora stata identificata ed è tuttora in fuga. La polizia sta indagando per cercare di risalire alla sua identità.

Oltre alla testimonianza della ragazza, potrebbero essere utili per la polizia anche le telecamere di sicurezza della zona.

Antonio D’Alessio, deputato salernitano di Azione, ha commentato: “Esprimo la mia vicinanza alla giovane aggredita brutalmente nella serata di ieri nel centro storico di Salerno, con gli auguri di una pronta guarigione. Un episodio preoccupante su cui le autorità competenti stanno indagando: auspico che il responsabile sia prontamente identificato”.

Come sta la ragazza accoltellata

Inizialmente le condizioni della ragazza accoltellata a Salerno apparivano piuttosto serie, tanto che l’ambulanza l’ha portata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

I medici hanno deciso di tenerla ricoverata per una nottata, in modo da verificare che le ferite riportate non avessero causato danni di lunga durata.

Le sue condizioni sono migliorate durante questo periodo di osservazione e il personale dell’ospedale ha deciso di dimetterla nella mattinata del 24 settembre.