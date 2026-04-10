Ragazza accusa 3 ex calciatori del Bra di stupro, foto e video nella chat di squadra: lei tenta il suicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una ragazza di 20 anni ha accusato di violenza sessuale di gruppo e condivisione di materiale intimo non consensuale tre ex calciatori del Bra. Si tratta di Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete. Ci sarebbe un video, condiviso nella chat della squadra. La violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 maggio, quando i calciatori si sono ritrovati a festeggiare la conquista della promozione in Serie C. La giovane ha tentato più volte di togliersi la vita dopo l’episodio.

L’accusa di violenza di gruppo

Una giovane ragazza di 20 anni ha accusato tre ex calciatori del Bra di violenza sessuale di gruppo. Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete lo scorso 30 maggio 2025 erano in giro per locali per festeggiare la promozione in Serie C della squadra.

La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata durante la serata, mentre era in compagnia di alcune amiche. Secondo gli atti dell’inchiesta, e come raccontato dal quotidiano La Stampa, i tre avrebbero iniziato a molestare la giovane all’interno del locale. Lei avrebbe respinto una richiesta di rapporto a tre in maniera chiara ed esplicita, dichiarando il proprio “no”.

La giovane si diceva interessata a uno solo dei tre ragazzi e, alla richiesta di questo (secondo quanto raccontato si tratterebbe di Perseu) di proseguire la serata a casa, lei avrebbe accettato. Si è quindi ritrovata all’interno di un appartamento che il calciatore condivideva con altri e in questo si sarebbe verificata la violenza.

Il racconto durante l’incidente probatorio

Durante il lungo incidente probatorio inserito agli atti del procedimento, la ragazza ha ripercorso l’intera serata. Ha dichiarato che era intenzionata a proseguire la serata con uno solo dei tre calciatori e di aver ribadito più volte “no” a una “cosa di gruppo”. Inoltre la giovane, come da lei dichiarato, aveva bevuto.

Per questo nei capi di imputazione si legge che la studentessa torinese si trovasse in condizioni di “inferiorità fisica e psichica”, con motivazioni date dall’età e dallo stato di ubriachezza. A dare l’allarme sulla scomparsa della giovane, rimasta nell’appartamento con i tre calciatori per ore, è stata un’amica, che avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri.

Accusa e difesa a confronto

Da una parte c’è l’accusa, che racconta di una situazione di inferiorità nella quale la giovane è stata messa all’interno di una stanza con tre ragazzi, tre atleti. L’avvocato Cavallo, che segue la giovane, ha dichiarato: “Da questo momento in poi, la mia assistita si è ritrovata in una condizione di blocco, di blackout, non potendo fuggire e come se si fosse finta morta. Era in trappola e non aveva via d’uscita”.

Dall’altra parte la difesa punta su un filmato fatto da uno dei calciatori. Si tratta di un video girato di nascosto nel quale, mentre la giovane si riveste, si sente uno dei calciatori dire: “Spero che tu non vada a dire che ti ho costretta a salire”. La studentessa dice: “No, ci mancherebbe”.

Secondo l’accusa, questo non significa nulla, perché la giovane non sapeva di essere filmata e non immaginava che questo video sarebbe stato utilizzato contro di lei; inoltre, si trovava ancora chiusa dentro la stanza con i tre ragazzi nudi di fronte a lei.

Giovane in ospedale: la denuncia

Sempre secondo quanto ricostruito in sede di incidente probatorio, anche se inizialmente aveva detto il contrario, la giovane il giorno dopo è stata portata dall’amica in ospedale. Si trovava in una condizione di estremo disagio, “in preda alla vergogna” dichiara lei stessa. Così, il giorno dopo in ospedale racconta quanto accaduto. Anche della presenza di video e foto nella chat della squadra, fatte a sua insaputa.

È la prima volta che la giovane viene portata in ospedale perché più volte, dopo quanto accaduto a maggio 2025, ha tentato il suicidio. Ora, dopo aver interrotto gli studi, è in cura con psichiatri e terapeuti. Tramite il suo avvocato ha fatto sapere: “Lotto ogni giorno contro la vergogna che provo”.

La posizione di Bra e Livorno

L’Associazione Calcio Bra ha appreso con stupore l’inchiesta per violenza sessuale di gruppo che ha coinvolto tre dei suoi ex calciatori. Ha dichiarato che, a tutela della propria immagine, reputazione e onorabilità, la società “si riserva ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti, ribadendo il proprio impegno nel promuovere i valori dello sport, del rispetto e della legalità”.

Anche il Livorno Calcio ha dichiarato che “non intende in questa fase entrare nel merito della vicenda giudiziaria riguardante il calciatore, nel rispetto di tutte le parti processuali e ritenendo che questo importante compito debba spettare esclusivamente agli organi competenti”. Entrambi i club hanno dichiarato la loro estraneità ai fatti e la ferma condanna di quanto avvenuto, qualora fosse giudizialmente accertato.