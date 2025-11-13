Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata salvata una giovane donna con intenti suicidi grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella serata del 12 novembre nella zona Porto di Rimini, dove la ragazza aveva manifestato la volontà di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che ha permesso agli agenti di agire rapidamente e mettere in salvo la giovane.

La segnalazione e l’arrivo delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 19.30 del 12 novembre, quando la Sala Operativa della Questura di Rimini ha ricevuto una segnalazione urgente. Una ragazza aveva contattato le forze dell’ordine, manifestando chiari intenti suicidi. Immediatamente, una volante è stata inviata presso un’abitazione situata nella zona Porto della città, nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

L’intervento nell’abitazione

Giunti sul posto, gli agenti sono saliti rapidamente all’appartamento indicato. All’interno, hanno trovato un’altra persona che ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione, poiché la ragazza si trovava in camera a riposare. I poliziotti, resisi conto della gravità della segnalazione, si sono diretti subito verso la stanza della giovane.

Il salvataggio della ragazza

Aprendo la porta della camera, gli agenti hanno notato la donna già sul davanzale della finestra, pronta a compiere il gesto estremo. Con prontezza, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a sollevarla, mettendola in sicurezza sul letto. La ragazza, in evidente stato di agitazione e in lacrime, è stata subito tranquillizzata dagli operatori.

Le motivazioni della giovane e l’assistenza medica

Durante i momenti successivi al salvataggio, la giovane ha confidato agli agenti di aver maturato l’intenzione di togliersi la vita a causa di molestie subite in passato, quando era più giovane. Sul posto sono intervenuti anche i medici, che hanno prestato le prime cure e hanno poi accompagnato la ragazza al Pronto Soccorso per le valutazioni necessarie.

