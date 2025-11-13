Ragazza chiama la polizia a Rimini dicendo che si sta suicidando, così è stata salvata in extremis
Una ragazza con intenti suicidi è stata salvata dalla Polizia di Stato a Rimini grazie a una segnalazione e a un intervento tempestivo.
È stata salvata una giovane donna con intenti suicidi grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella serata del 12 novembre nella zona Porto di Rimini, dove la ragazza aveva manifestato la volontà di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile da una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che ha permesso agli agenti di agire rapidamente e mettere in salvo la giovane.
La segnalazione e l’arrivo delle Volanti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 19.30 del 12 novembre, quando la Sala Operativa della Questura di Rimini ha ricevuto una segnalazione urgente. Una ragazza aveva contattato le forze dell’ordine, manifestando chiari intenti suicidi. Immediatamente, una volante è stata inviata presso un’abitazione situata nella zona Porto della città, nell’ambito delle attività di controllo del territorio.
L’intervento nell’abitazione
Giunti sul posto, gli agenti sono saliti rapidamente all’appartamento indicato. All’interno, hanno trovato un’altra persona che ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione, poiché la ragazza si trovava in camera a riposare. I poliziotti, resisi conto della gravità della segnalazione, si sono diretti subito verso la stanza della giovane.
Il salvataggio della ragazza
Aprendo la porta della camera, gli agenti hanno notato la donna già sul davanzale della finestra, pronta a compiere il gesto estremo. Con prontezza, i poliziotti sono riusciti ad afferrarla e a sollevarla, mettendola in sicurezza sul letto. La ragazza, in evidente stato di agitazione e in lacrime, è stata subito tranquillizzata dagli operatori.
Le motivazioni della giovane e l’assistenza medica
Durante i momenti successivi al salvataggio, la giovane ha confidato agli agenti di aver maturato l’intenzione di togliersi la vita a causa di molestie subite in passato, quando era più giovane. Sul posto sono intervenuti anche i medici, che hanno prestato le prime cure e hanno poi accompagnato la ragazza al Pronto Soccorso per le valutazioni necessarie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.