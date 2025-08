Ragazza denuncia violenza sessuale sul treno per Novara, aggredita poco prima dell'arrivo: caccia all'uomo

Una giovane di vent’anni residente a Trecate, impiegata come commessa in negozio nel centro di Novara, ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale a bordo di un treno regionale della tratta Trecate – Novara, pochi minuti prima dell’arrivo in stazione. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa, ma solo lunedì 4 agosto è stato depositato il fascicolo di reato dalla Polizia ferroviaria di Novara, che ha aperto un’indagine per violenza sessuale.

Violenza sessuale sul treno a Novara

Come riporta AGI, la ragazza viaggiava da sola in un vagone pressoché vuoto, come fa quotidianamente per recarsi al lavoro.

Sarebbe stata avvicinata da un giovane descritto come nordafricano di circa 25 anni, che avrebbe approfittato della solitudine del posto per aggredirla sessualmente.

iStock

La stazione di Novara

Nonostante il tentativo di gridare, la vittima non è riuscita ad attirare l’attenzione: l’aggressore è fuggito appena il treno si è fermato a Novara. Profondamente scossa, la giovane ha denunciato immediatamente l’accaduto presso la Polfer.

Il precedente

Non esistono immagini di videosorveglianza che riprendano il momento dell’entrata o della fuga del sospetto; gli investigatori stanno procedendo attraverso descrizioni fornite e incroci con banche dati fotografiche, in particolare album fotografici.

Secondo le prime fonti, sarebbe stato identificato un sospettato nordafricano, probabilmente egiziano, corrispondente alla descrizione fatta dalla vittima.

L’episodio fa seguito a un altro episodio di violenza accaduto a bordo di un treno regionale, sulla tratta Novara–Arona, dove un giovane è stato derubato del cellulare in prossimità della stazione di Bellinzago. Anche in quel caso, le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Come sta la vittima

La notizia ha sollevato allarme nella zona dell’hinterland novarese, perché riguarda un luogo percepito come quotidiano e sicuro: il treno usato per andare al lavoro.

La giovane vittima è stata presa in carico dai servizi per il supporto psicologico e la tutela legale. L’indagine è coordinata dalla Procura di Novara competente, che ha disposto l’apertura del fascicolo penalmente rigore.

La vittima ha descritto un momento rapido, brutale, e l’aggressore è riuscito a dileguarsi senza lasciare tracce immediate.

Le indagini sono aperte e la caccia all’uomo rimane attiva. Ogni dettaglio raccolto, tracce di testimoni o registrazioni, può essere decisivo. Restano altissimi il grado di attenzione e la necessità di proteggere chi utilizza i treni per lavoro o studio.