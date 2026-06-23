Ragazza di 15 anni uccide madre e padre in Olanda e poi diffonde le foto su Whatsapp ai compagni di classe

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Ha accoltellato a morte la madre e il padre e ferito gravemente il cane di famiglia, poi ha inviato via Whatsapp le immagini della strage ai suoi compagni di classe. La 15enne è stata arrestata, la strage è avvenuta a Meerstad, nella provincia di Groningen, in Olanda. I coetanei che la conoscevano hanno affermato che aveva comportamenti strani e voleva farsi chiamare “cane”.

L’omicidio di madre e padre

La 15enne ha accoltellato i genitori nella notte tra il 17 e il 18 giugno nella loro casa a Meerstad, zona residenziale nella parte orientale del comune di Groningen.

Alla polizia sarebbe arrivata una segnalazione intorno all’una e mezza di notte e, all’arrivo degli agenti nell’abitazione, i corpi della madre e del padre della ragazzina, entrambi di 53 anni, giacevano in una pozza di sangue.

ANSA

La giovane ha accoltellato anche il cane, un golden retriever che non sarebbe però in pericolo di vita. È stata fermata e arrestata dai poliziotti.

L’invio delle foto via Whatsapp

Dopo la strage, la 15enne avrebbe inviato le foto dei delitti via Whatsapp ai compagni di classe. Non è chiaro se ad allertare la polizia sia stata la stessa ragazzina o una compagna che ha ricevuto le immagini.

La polizia locale avrebbe esortato le persone a non diffondere le fotografie online e a denunciare alle forze dell’ordine.

“Suo padre giaceva sul pavimento, sua madre sul letto, c’era sangue e un coltello” ha raccontato un testimone al Telegraaf rivelando il contenuto delle terribili immagini ricevute.

“Quanto accaduto ha avuto un impatto notevole sui ragazzi. Gli studenti ne stanno chiaramente risentendo e ne parlano tra di loro. Naturalmente, anche il personale e i genitori leggono le notizie che circolano. Per questo motivo riteniamo importante offrire uno spazio per il dialogo e il supporto necessario”, ha dichiarato il portavoce della scuola.

I comportamenti strani della 15enne

I coetanei conoscenti della ragazza hanno riferito alle testate locali che da tempo la giovane aveva comportamenti strani e difficoltà a definire la propria identità.

Spesso avrebbe finto di essere un cane finendo per “gattonare e abbaiare con gli amici nei corridoi della scuola”, riportano alcune fonti.

“Indossava una coda, le orecchie da cane e anche i guanti”, ha raccontato una compagna di classe. E ha aggiunto: “Si faceva chiamare cane e a volte ne imitava anche i versi”.

Secondo il De Telegraaf, alcuni compagni di classe hanno detto che voleva essere chiamata “lui“, mentre, altri ancora, che si identificava come un cane. Inoltre, la giovane avrebbe saltato scuola per parecchio tempo.

Qualcuno ha sostenuto che la 15enne stesse attraversando un periodo difficile ma al momento non è chiaro il movente esatto del delitto.

Il racconto dei vicini

I vicini di casa hanno descritto i due coniugi uccisi come persone gentili e affettuosi ma di aver visto spesso la 15enne correre per strada a tarda notte o seduta in silenzio sul tetto.

“È sempre stata strana e se e stava per conto suo”, ha detto una donna ai media locali.

La famiglia sarebbe stata in procinto di trasferirsi e la casa sarebbe stata già venduta.