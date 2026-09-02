Ragazza di 18 anni investita dal treno a Tradate vicino Varese, circolazione dei treni sospesa nella tratta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una ragazza di 18 anni è stata investita e uccisa da un treno nei pressi della stazione di Tradate-Abbiate Guazzone, in provincia di Varese. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 del 2 settembre sulla linea Milano-Saronno-Laveno Mombello. La circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Milano e Tradate per consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria.

Ragazza investita dal treno a Tradate, cosa è successo

Come riporta l’ANSA, i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica.

Per la giovane, però, non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, la Polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.

Il treno coinvolto è il Regio Express 44, partito da Cocquio Trevisago e diretto a Milano Cadorna.

Gli accertamenti degli inquirenti sulla dinamica

Sono in corso le verifiche per ricostruire con precisione quanto avvenuto lungo quel tratto di binari.

Gli investigatori dovranno chiarire la dinamica dell’investimento e le circostanze in cui la ragazza si è trovata sui binari.

Al momento le autorità non hanno diffuso alcuna indicazione sulle cause, né elementi sull’identità della vittima.

I rilievi sono affidati alla Polfer, competente per gli incidenti che avvengono in ambito ferroviario, insieme ai militari dell’Arma.

Circolazione sospesa fra Milano e Tradate, come cambiano i treni

Trenord ha comunicato la sospensione del traffico ferroviario fra il capoluogo lombardo e Tradate per tutta la durata degli accertamenti.

Resta invece attivo il collegamento tra Cocquio Trevisago e Tradate, con i convogli che effettuano tutte le fermate comprese fra Malnate e Tradate.

Per coprire il tratto interrotto è stato attivato un servizio di bus sostitutivi fra Tradate e Saronno, con le prime partenze dalle 13.30 da Tradate e dalle 13.35 da Saronno.

Le corse su gomma toccano tutte le stazioni normalmente servite dai treni, ma i tempi di percorrenza risultano più lunghi.

La linea Milano-Saronno-Laveno è una delle direttrici più frequentate della rete regionale e collega la provincia di Varese al capoluogo, con forte utenza di pendolari e studenti.

La riattivazione del servizio dipenderà dal via libera dell’autorità giudiziaria al termine dei rilievi.