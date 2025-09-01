Ragazza di 18 anni violentata a San Zenone al Lambro vicino Milano, trascinata nel bosco: caccia all'uomo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una ragazza di 18 anni ha denunciato una presunta aggressione a sfondo sessuale avvenuta nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. La giovane, che stava aspettando un treno nei pressi della stazione ferroviaria di via del Bissone, ha chiesto aiuto poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori: indagini della procura di Lodi.

La presunta aggressione a San Zenone al Lambro

Secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, l’episodio si sarebbe verificato tra sabato 30 e domenica 31 agosto, poco dopo la mezzanotte, nei pressi del sottopassaggio che porta ai binari della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano.

Una giovane di 18 anni, che aveva trascorso la serata in compagnia di una parente, si stava recando in stazione per prendere il treno delle 23:04 che l’avrebbe riportata a casa. Mentre si trovava nell’area di via del Bissone, un uomo mai visto prima l’avrebbe afferrata alle spalle e trascinata in un punto isolato tra gli alberi, dove l’avrebbe picchiata e violentata.

La zona della provincia di Milano dove si trova San Zenone al Lambro

La vittima, ancora sotto choc, ha raccontato ai militari di non aver potuto opporre resistenza a causa della forza con cui sarebbe stata immobilizzata. L’aggressore si sarebbe poi dileguato rapidamente, lasciandola a terra.

I soccorsi e le cure in ospedale

La ragazza è riuscita a chiedere aiuto telefonando al 112 poco dopo la mezzanotte. La chiamata ha fatto scattare l’immediato intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese e un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano.

I sanitari hanno trovato la 18enne in stato di shock e con segni compatibili con un’aggressione fisica. È stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano per le prime medicazioni, dove i medici hanno riscontrato tracce riconducibili a una violenza sessuale.

Successivamente è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, centro specializzato nella gestione dei casi di violenza sessuale, dove è stata sottoposta agli esami clinici previsti dal protocollo e presa in carico anche dagli psicologi.

Le indagini e la ricerca dell’aggressore

Il fascicolo è ora seguito dalla procura di Lodi, che coordina le attività investigative dei carabinieri della Compagnia di San Donato e del Nucleo investigativo di Milano. La vittima avrebbe fornito una prima descrizione dell’uomo, indicandolo come di probabile origine nordafricana e vestito con jeans e maglietta.

Nella notte, la Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri ha effettuato un sopralluogo nell’area del sottopassaggio e nei dintorni della stazione, alla ricerca di oggetti o tracce biologiche utili alle analisi.

È stata poi avviata la mappatura delle telecamere di sorveglianza della zona: le immagini potrebbero fornire elementi decisivi per risalire ai movimenti dell’aggressore e ricostruire l’accaduto. Non si esclude che la giovane venga riascoltata nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori dettagli.