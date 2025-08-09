Ragazza di 19 anni violentata a Padova in una caserma abbandonata, arrestati tre uomini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una ragazza marocchina di 19 anni è stata violentata da due uomini in una caserma abbandonata di Padova, dove aveva trovato rifugio insieme a un amico. La polizia della città veneta ha rintracciato i presunti colpevoli dell’aggressione e li ha arrestati. Sono in tutto tre, solo due dei quali sono accusati della violenza.

Lo scorso 8 luglio una ragazza di 19 anni di origine marocchina è stata violentata da due uomini di nazionalità tunisina.

L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno di una caserma abbandonata di Padova. La ragazza aveva trovato rifugio nello stabile per passare la notte, assieme a un amico algerino.

I due presunti aggressori, insieme a un terzo cittadino tunisino che era con loro, si trovavano già all’interno dell’edificio e avrebbero la giovane nel momento in cui è entrata nella caserma abbandonata.

Le indagini della polizia

Come riporta l’agenzia di stampa Ansa, le indagini della polizia si sono svolte con la massima riservatezza, ragione per cui il caso è emerso soltanto un mese dopo che sono avvenuti i fatti.

Le forze dell’ordine sono state chiamate da alcune persone residenti nella zona dell’ex caserma Allegri, in via Sorio. In molti avevano infatti sentito delle grida provenire dallo stabile, e avevano avvertito la polizia.

Una volta arrivati sul posto però, i poliziotti avevano trovato soltanto la 19enne e l’amico. Sono subito cominciate le indagini per risalire a chi potessero essere gli aggressori della giovane.

Tre arresti per l’aggressione

Ricostruire dove potessero essere fuggiti i presunti aggressori non era semplice, a causa del fatto che si trattava di persone completamente sconosciute sia alla vittima, sia al ragazzo che la accompagnava.

La polizia è però riuscita a risalire alle loro identità, individuando il gruppo di tre persone di cittadinanza tunisina che sono ora agli arresti. Tutti hanno precedenti con le forze dell’ordine.

L’accusa principale mossa nei loro confronti è quella di violenza sessuale di gruppo. A essa si aggiungono anche quella di rapina e di concorso in minacce.