Ragazza di 24 anni violentata in pieno centro a Milano, in via Crocefisso: fermato e denunciato un 22enne

Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in pieno centro a Milano, in via Crocefisso. La giovane è stata subito portata in ospedale, mentre la sicurezza di un locale nei pressi del luogo dove è accaduta la violenza ha fermato un ragazzo di 22 anni, sospettato di essere il responsabile e successivamente denunciato.

Violenza sessuale in pieno centro a Milano

Nella notte tra il 29 e il 30 novembre 2025, attorno alle 3:00 del mattino, una ragazza sarebbe stata violentata a Milano, in via Crocefisso, all’angolo con via della Chiusa a poca distanza dalle Colonne di San Lorenzo.

La violenza sarebbe avvenuta sul cofano di un’auto parcheggiata in strada all’altezza del civico 21, dove la via rientra in una piccola piazzetta su cui si affacciano due palazzi.

L’aggressione sarebbe però cominciata in un locale di via Molino delle Armi, a pochi metri da via Crocefisso.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno portato la vittima in codice giallo alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il Soccorso violenza sessuale e domestica (Svsed).

La vittima ha quindi sporto denuncia ai carabinieri. La sezione investigazioni scientifiche ha quindi iniziato a effettuare i primi rilievi già durante la notte.

Stando a quanto riporta il sito di informazione locale Milano Today, le indagini sono andate avanti fino alle 6:15. I carabinieri hanno isolato alcune macchie di sangue nei pressi della macchina indicata dalla giovane.

Fermato un sospettato

Proprio mentre i carabinieri svolgevano le prime indagini sulla violenza sessuale avvenuta a Milano, nel locale dove il reato era iniziato la sicurezza ha bloccato un giovane italiano di 22 anni senza precedenti penali.

Sarebbe lui, stando a quanto raccolto dalle prime indagini, il principale sospettato per lo stupro di via Crocefisso. Gli uomini della sicurezza lo avrebbero subito segnalato alle autorità.

Le indagini stanno però proseguendo. I carabinieri stanno visualizzando le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per capire se abbiano ripreso quanto accaduto.