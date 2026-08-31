Ragazza di 27anni precipita da un edificio degli studi di Mediaset a Cologno Monzese, è gravissima

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Una ragazza di 27 anni è precipitata da uno degli edifici degli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, a nord di Milano. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e al 27enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni molto gravi. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

27enne precipita dagli studi Mediaset, è gravissima

Nel pomeriggio del 31 agosto una ragazza di 27 anni è precipitata dall’ottavo piano di uno dei palazzi del complesso degli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, tra Milano e Monza.

La ragazza sarebbe stata una segretaria di redazione dell’azienda, e sarebbe precipitata dalla palazzina 44 del polo di viale Europa.

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Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118 ed è stato impiegato anche un elicottero. Presso gli studi sono arrivati anche i carabinieri, per accertarsi della dinamica di quanto successo.

Le condizioni della ragazza precipitata dagli studi Mediaset

Fin dall’arrivo dei soccorsi sul posto, le condizioni della ragazza sono apparse molto gravi. La prima chiamata alla centrale operativa sarebbe arrivata attorno alle 14:50.

Oltre all’elicottero, presso gli studi Mediaset sono arrivati anche diverse ambulanze e un’automedica, per assicurare un trasporto più rapido possibile in ospedale.

Le condizioni della ragazza sarebbero estremamente gravi anche a causa del fatto che, cadendo, la 27enne sarebbe rimasta infilzata su una ringhiera.

Le indagini su quanto accaduto

A quanto si apprende dalle prime rilevazioni dei carabinieri, si esclude che la ragazza possa essere stata spinta. Al momento le ipotesi più accreditate sarebbero quella della caduta accidentale o del tentativo di suicidio.

Alcune fonti di stampa, tra cui il sito di informazione locale MilanoToday, riportano citando fonti proprie che sarebbe quest’ultima ipotesi, il gesto volontario, la più accreditata.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.