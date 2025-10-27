Ragazza incinta accoltellata all'addome a Genova, è grave: l'aggressione al culmine di una lite per gelosia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica nel centro di Genova, dove una accesa lite tra giovani donne è degenerata in un violento accoltellamento. A farne le spese una ragazza incinta di 22 anni, ferita all’addome, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale. Ferita anche una terza donna, colpita da una bottiglia. La presunta autrice dell’accoltellamento è stata identificata dalla polizia.

Ragazza incinta accoltellata a Genova

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre, in piazza Santa Fede, nel centro di Genova.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16.45, quando una ragazza incinta è stata accoltellata in strada al culmine di una lite. Lo riporta Il Secolo XIX.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’aggressione in piazza Santa Fede a Genova

Stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una lite tra due ragazze, entrambe di 22 anni e conoscenti tra loro.

Al culmine della discussione una delle due ha sferrato una coltellata all’altra.

22enne ricoverata in ospedale, come sta

La ragazza accoltellata è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Galliera.

La giovane è ora ricoverata in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita, dall’ospedale fanno sapere che il feto sta bene.

Anche un’altra donna è rimasta ferita, non in modo grave, dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata in aria.

Cosa è successo

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sequestrato il coltello usato per ferire la 22enne e identificato la presunta autrice dell’aggressione, anche lei portata in ospedale per le ferite riportate durante la rissa.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Genova, le due 22enni si erano date appuntamento per un chiarimento per questioni sentimentali.

Le due avrebbero dato vita a una accesa lite davanti ai passanti e ad altre amiche.

La discussione è poi degenerata in violenza, con tanto di lancio di bottiglie e cocci di vetro. Nel caos una delle 22enni ha tirato fuori un coltello e ha colpito la rivale.