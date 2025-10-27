Ragazza incinta accoltellata all'addome a Genova, è grave: l'aggressione al culmine di una lite per gelosia
Una ragazza incinta di 22 anni è stata accoltellata in strada a Genova durante una lite con una coetanea
Attimi di paura nel pomeriggio di domenica nel centro di Genova, dove una accesa lite tra giovani donne è degenerata in un violento accoltellamento. A farne le spese una ragazza incinta di 22 anni, ferita all’addome, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale. Ferita anche una terza donna, colpita da una bottiglia. La presunta autrice dell’accoltellamento è stata identificata dalla polizia.
Ragazza incinta accoltellata a Genova
L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre, in piazza Santa Fede, nel centro di Genova.
Il fatto è avvenuto intorno alle 16.45, quando una ragazza incinta è stata accoltellata in strada al culmine di una lite. Lo riporta Il Secolo XIX.
L’aggressione in piazza Santa Fede a Genova
Stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una lite tra due ragazze, entrambe di 22 anni e conoscenti tra loro.
Al culmine della discussione una delle due ha sferrato una coltellata all’altra.
22enne ricoverata in ospedale, come sta
La ragazza accoltellata è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Galliera.
La giovane è ora ricoverata in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita, dall’ospedale fanno sapere che il feto sta bene.
Anche un’altra donna è rimasta ferita, non in modo grave, dopo essere stata colpita da una bottiglia lanciata in aria.
Cosa è successo
Sul posto è intervenuta la polizia, che ha sequestrato il coltello usato per ferire la 22enne e identificato la presunta autrice dell’aggressione, anche lei portata in ospedale per le ferite riportate durante la rissa.
Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Genova, le due 22enni si erano date appuntamento per un chiarimento per questioni sentimentali.
Le due avrebbero dato vita a una accesa lite davanti ai passanti e ad altre amiche.
La discussione è poi degenerata in violenza, con tanto di lancio di bottiglie e cocci di vetro. Nel caos una delle 22enni ha tirato fuori un coltello e ha colpito la rivale.