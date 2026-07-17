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È stata salvata in extremis una giovane che minacciava un gesto estremo sul tetto di un condominio: l’intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. La ragazza, in stato di forte agitazione, è stata tratta in salvo dagli agenti della Polizia di Stato e dai Vigili del Fuoco, dopo che i genitori avevano lanciato l’allarme alla Centrale Operativa di Savona.

La segnalazione e l’attivazione dei soccorsi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella tarda serata, quando alla Centrale Operativa della Questura di Savona è giunta una richiesta urgente di aiuto. I genitori di una ragazza hanno segnalato che la figlia si era arrampicata da un abbaino fino al tetto condominiale, avvicinandosi pericolosamente al cornicione e manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa ha attivato immediatamente il protocollo di emergenza, inviando sul posto una Volante della Polizia e avviando una delicata operazione di localizzazione e contatto. Contestualmente, sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco per fornire supporto tecnico e garantire la sicurezza dell’intervento.

L’intervento sul tetto: coraggio e professionalità

Giunti sul luogo, i due agenti della Polizia hanno valutato la situazione e, constatando la posizione estremamente rischiosa della giovane, hanno deciso di agire senza indugio. Uno degli agenti ha instaurato un dialogo con la ragazza, che si trovava in uno stato di forte agitazione emotiva, mentre il collega, affrontando le difficoltà dovute alla pioggia e alla scarsa visibilità notturna, si è avvicinato con cautela per bloccarla fisicamente e impedirle di compiere gesti irreparabili.

Il salvataggio e il supporto dei Vigili del Fuoco

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’autoscala, raggiungendo il cornicione del tetto. Grazie all’azione coordinata, la ragazza e i due agenti sono stati fatti salire nel cestello dell’autoscala e riportati in sicurezza a terra.

L’operazione si è conclusa positivamente: la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata in ospedale per ricevere l’assistenza necessaria. L’intervento tempestivo e il sangue freddo dimostrato dagli agenti e dai Vigili del Fuoco hanno permesso di evitare una possibile tragedia.

Il ruolo fondamentale della collaborazione tra forze dell’ordine

L’episodio avvenuto a Savona sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e la rapidità di risposta in situazioni di emergenza. La sinergia tra Polizia di Stato e Vigili del Fuoco si è rivelata decisiva per la buona riuscita dell’intervento e per la salvaguardia della vita della giovane coinvolta.

IPA