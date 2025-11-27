Ragazza morta dopo l'attacco di uno squalo in Australia, aveva solo 20 anni: gravemente ferito un suo coetaneo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Crowdy Bay, in Australia, uno squalo ha attaccato due ventenni: una donna è morta sul posto e un uomo è sopravvissuto grazie all’intervento dei presenti, venendo poi portato in ospedale in condizioni critiche. L’area è stata chiusa e gli esperti ritengono coinvolto uno squalo toro. L’Australia ha già registrato tre attacchi mortali nel 2025.

Australia, morta dopo attacco di uno squalo

La tragedia è avvenuta nelle prime ore di giovedì 27 novembre, sulla costa orientale dell’Australia, a Crowdy Bay. In seguito a un grave attacco da parte di uno squalo, una giovane donna è morta, mentre un uomo è rimasto ferito in modo critico, secondo quanto riferito dalla polizia locale.

I due nuotatori, che si conoscevano e stavano entrando insieme in acqua, sono stati improvvisamente aggrediti dall’animale, come riferito dall’ispettore del New South Wales, Timothy Bayly, durante un incontro con i media.

Un esemplare di squalo toro

Le condizioni del ferito

I soccorsi sono stati attivati poco dopo l’allarme, arrivato da una spiaggia isolata circa 280 chilometri a nord di Sydney. Alcuni astanti, intervenuti immediatamente, hanno tentato di aiutare entrambi i ventenni coinvolti.

In qualche modo, sono riusciti a mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dei paramedici, un gesto definito “straordinariamente coraggioso” dall’ispettore dell’ambulanza statale Joshua Smyth alla stampa locale.

L’uomo è stato poi trasferito in elicottero in ospedale in condizioni critiche, mentre la donna non ha potuto essere salvata ed è stata dichiarata morta sul posto. Dopo l’attacco, l’area costiera è stata interdetta al pubblico.

Ipotesi squalo toro

Le prime analisi, condotte insieme agli esperti, indicano che l’esemplare responsabile dell’attacco potrebbe essere stato uno squalo toro, una delle specie più pericolose grazie alla capacità di muoversi tra acque dolci e salate e raggiungere i 2,3 metri di lunghezza.

Questi squali, insieme a squali bianchi e squali tigre, sono tra quelli più spesso coinvolti negli incidenti registrati nel Paese.

Alcuni scienziati osservano che, con l’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico, gli squali toro stanno trattenendosi nelle acque di Sydney più a lungo durante l’anno, al punto da poter diventare una presenza costante.

Secondo il database nazionale sugli incidenti con squali, l’Australia ha già registrato tre attacchi mortali solo nella prima metà del 2025. Dal 1791, nel Paese si contano oltre 1.280 episodi, più di 250 dei quali con esito fatale. Solo a settembre, inoltre, un surfista era morto largo della costa di Sydney.