Ragazza morta nell'incidente a Santarcangelo, grave l'amica con lei in scooter: stavano andando a scuola

Una ragazza di 18 anni di Santarcangelo di Romagna, vicino Rimini, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata mentre si stava recando a scuola. A bordo dello scooter SH 125 c’era anche una sua coetanea, che è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso: lo scooter stava superando una vettura quando la Dacia Sandero, che stava svoltando, ha impattato con il ciclomotore.

Incidente fatale a Santarcangelo

Stavano andando a scuola con il ciclomotore Honda SH 125, quando il percorso è stato spezzato da un’auto che le ha travolte.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia, oltre ai genitori della ragazza rimasta uccisa. La conducente dell’auto è sotto shock ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Rimini, intervenuta insieme ai soccorsi sul posto, lo scooter con a bordo le due ragazze stava superando la vettura sulla sinistra al momento dello scontro.

Anche l’auto però, una Dacia Sandero, stava svoltando a sinistra. Non è chiaro se mancasse l‘indicatore di direzione a segnalare la svolta o se non sia stato notato dalle giovani al momento del sorpasso.

Lo scooter ha quindi sbattuto contro il lato della guidatrice, una donna di 46 anni, che è rimasta sotto shock per l’incidente ed è stata soccorsa a sua volta.

I soccorsi

All’arrivo dei soccorsi, per una delle due giovani non c’è stato nulla da fare. La diciottenne ha infatti perso la vita. Non è ancora chiaro se fosse lei alla guida: devono essere ancora divulgate tutte le informazioni ufficiali.

Sappiamo però che l’altra giovane, coetanea e compagna di classe, si trova in ospedale, al Bufalini di Cesena, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.