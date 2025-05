Ragazza morta travolta dal treno a Cadorago vicino Como, la 24enne stava attraversando un passaggio a livello

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno a Cadorago, in provincia di Como. La tragedia è avvenuta in corrispondenza del passaggio a livello della frazione di Caslino al Piano. Non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella del suicidio. Al loro arrivo, i soccorritori hanno solo potuto dichiarare il decesso della giovane.

La tragedia è avvenuta attorno alle 16:40 di giovedì 22 maggio lungo i binari nei pressi di via Armando Diaz, all’altezza del civico 26.

Il posto è stato raggiunto da vigili del fuoco, polizia ferroviaria e personale del 118 (con un’automedica e un’ambulanza) che hanno solo potuto accertare la morte della giovane.

Cadorago è un comune di poco più di 8.000 abitanti della provincia di Como in Lombardia

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze a partire da quella del macchinista e analizzando i filmati delle telecamere della zona.

La circolazione sulle linee di Trenord è sospesa tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco. Attivati bus sostitutivi.

La nota di Trenord

Questa la nota pubblicata da Trenord:

“La circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Saronno e Fino Mornasco a causa dell’investimento di una persona. Alternativa di viaggio: i clienti in partenza da Como e diretti a Milano possono utilizzare i treni di Rfi sulla linea S11”.

Nella giornata, altre linee hanno subito rallentamenti e interventi a causa delle avverse condizioni meteo, come la linea Chivasso-Alessandria. I treni, è stato reso noto, hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti, limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzione con corse bus.

I precedenti

Solo una settimana prima si sono verificate due tragedie simili. Mercoledì 14 maggio 2025 un uomo è morto all’altezza di un passaggio a livello sulla linea Pescara-Bari a Trani. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di suicidio.

Giovedì 15 maggio una 14enne è morta travolta dal treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Pare che la ragazzina, con le cuffie nelle orecchie, abbia provato ad attraversare i binari senza accorgersi che stava arrivando il treno.