Ragazza mostra insulti razzisti degli hater su Instagram, Carolina Morace del M5S tira in ballo Giorgia Meloni

Selena Peroly, content creator su Instagram, sta pubblicando da tempo dei video in cui mostra il volto dei suoi haters. Si tratta di profili reali, persone comuni, che sotto ai suoi video in cui balla, racconta il Camerun o cucina le scrivono commenti razzisti. Sotto a uno di questi video di denuncia compare il commento di Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. L’avvocata ed ex calciatrice critica chi insulta Peroly e li paragona a Giorgia Meloni.

Il trend “Diamo un volto ai miei haters”

Selena Peroly, in arte Mirroirouge su Instagram, è una digital creator del Camerun che lavora e fa informazione sul razzismo, oltre a video più leggeri dove mostra capelli, unghie e la propria vita quotidiana. Tra i diversi video caricati, c’è un format dal nome “Diamo un volto ai miei haters”.

Non è stato inventato dalla creator, infatti prende spunto da un trend che circola su Instagram da diversi mesi e viene utilizzato per mostrare i commenti più aggressivi e da chi provengono. Spesso i “leoni da tastiera” sono persone comunissime e alle volte inaspettate.

Probabilmente non voleva farne una serie, ma nel corso del tempo ha accumulato molti commenti negativi sulla sua persona. Non tanto per quello che fa, le sue attività sui social, il suo lavoro o il modo in cui si esprime, che può piacere o meno. I commenti che ha fotografato nel tempo e che sono al centro del trend sono di tipo razzista.

Il commento di Carolina Morace

Sotto a uno di questi video, nel quale la giovane mette insieme tutta una serie di commenti razzisti provenienti da persone italiane, interviene Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

La politica critica i commenti arrivati a Selena. Tra questi molti riferimenti ad animali, come le “scimmie”, o inviti a lasciare l’Italia. Morace scrive: “Poveri trogloditi, volgari e ignoranti”, prendendo le difese della content creator.

Poi aggiunge: “Se vai a vedere i titoli di studio, al massimo hanno lo stesso titolo della Meloni“. L’attacco a Giorgia Meloni viene applaudito da molti, ma c’è anche chi fa notare che l’ignoranza non è data dal titolo di studio e che ci possono essere persone con laurea più ignoranti di chi ha la terza media.

Chi è Carolina Morace?

Carolina Morace è un’europarlamentare, eletta con il Movimento 5 Stelle, ed è in carica dal 16 luglio 2024. È anche allenatrice di calcio ed è un’avvocata, laureata all’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

È stata una calciatrice italiana nel ruolo di attaccante. Ha debuttato con la nazionale italiana nel 1978 contro la Jugoslavia. Dopo 19 anni di carriera, si è ritirata nel 1998. Ha vinto 12 scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

Come allenatrice ha lavorato sia in Italia che all’estero, mentre nella vita privata è unita civilmente con l’ex calciatrice australiana Nicola Jane Williams.