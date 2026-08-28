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È stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una giovane donna italiana di origini tunisine, accusata di atti persecutori e minacce nei confronti di un giovane di origini egiziane. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Mantova dopo la violazione delle precedenti misure cautelari imposte alla donna.

I fatti contestati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di giovedì 27 agosto, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria di Mantova.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda ha avuto origine dai comportamenti messi in atto dalla giovane donna nei confronti di un giovane di origini egiziane. La donna sarebbe gravemente indiziata di aver ripetutamente assunto atteggiamenti di natura persecutoria e minacciosa nei confronti della vittima, tanto da rendere necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Le misure cautelari e le violazioni

Per tutelare la persona offesa, il Tribunale aveva già disposto nei confronti della donna il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel Comune di Mantova. Queste misure erano state adottate con l’obiettivo di impedire ulteriori contatti tra i due e prevenire il ripetersi delle condotte persecutorie.

Nonostante le restrizioni imposte, la giovane avrebbe violato entrambe le misure cautelari, continuando a tenere comportamenti incompatibili con gli obblighi previsti dai provvedimenti. Le nuove violazioni sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria, che ha valutato la situazione e ha ritenuto non più sufficienti le precedenti misure per contenere le condotte contestate.

L’arresto e la custodia in carcere

Alla luce delle ripetute violazioni, il Tribunale di Mantova ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo il divieto di avvicinamento e di dimora con la custodia in carcere. La giovane donna è stata quindi condotta presso la casa circondariale competente, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA