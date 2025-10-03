Ragazza rischia un occhio a Bologna, colpita dal lacrimogeno sparato dalla polizia alla manifestazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalla polizia durante la manifestazione pro Palestina di giovedì sera a Bologna, nella zona della stazione ferroviaria. La giovane si trova ora ricoverata all’ospedale Sant’Orsola in prognosi riservata, i medici parlano di gravi danni a un occhio.

Ragazza colpita da un lacrimogeno della polizia a Bologna

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 2 ottobre a Bologna, durante la manifestazione per Gaza indetta dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte di Israele.

Durante la serata ci sono stati momenti di tensione e scontri tra forze dell’ordine e manifestanti, danni alle vetrine e all’arredo urbano e cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme, in particolare nella zona della stazione ferroviaria.

ANSA Cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme a Bologna

Per impedire l’accesso alla stazione e disperdere il corteo di collettivi e Usb, la polizia ha lanciato decine di lacrimogeni.

Uno di questi ha colpito in pieno volto uno dei manifestanti, una ragazza.

Rischia di perdere un occhio

La ragazza colpita dal lacrimogeno è ricoverata all’ospedale Sant’Orsola, in prognosi riservata. Lo riporta Ansa.

La giovane ha riportato gravi danni a un occhio, che rischia di essere compromesso.

I medici dell’ospedale bolognese stanno valutando se sottoporla ad intervento chirurgico.

Altri tre manifestanti sono rimasti feriti, non in modo grave, durante i disordini e portati al pronto soccorso.

Scontri e feriti anche a Napoli

Anche a Napoli un altro manifestante ha rischiato un occhio durante gli scontri con le forze dell’ordine.

Marta Di Giacomo, rappresentante di Insurgencia, una delle sigle che partecipano alla mobilitazione pro Palestina, ha denunciato all’Ansa una “gestione imbarazzante dell’ordine pubblico” nel capoluogo campano.

Giovedì sera uno dei manifestanti, ha detto, è stato colpito al volto dalla manganellata di un poliziotto, riportando una “frattura scomposta al naso con 30 giorni di prognosi e che per pochi centimetri non ha causato la perdita dell’occhio”.

A Napoli oggi sono scesi in strada circa 50 mila persone, secondo i dati diffusi dalla Cgil, per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per Gaza.

Disordini alla manifestazione pro Pal a Padova

Anche a Padova ci sono state tensioni nella mattinata di oggi durante la manifestazione per Gaza.

Come riporta Adnkronos, i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine nella zona dell’interporto, bloccato dal corteo così come tutta l’area circostante, la polizia ha risposto con gli idranti.

La questura ha reso noto che non ci sono stati feriti nello scontro a distanza, né tra le forze dell’ordine né tra i manifestanti.