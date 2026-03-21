Ragazza scippa un anziano a Bolzano, così due cittadini "eroi" l'hanno fatta arrestare

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Fermata e arrestata una giovane donna italiana di 20 anni per rapina e resistenza a pubblico ufficiale a Bolzano. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando la donna è stata bloccata da due cittadini dopo aver sottratto un portafoglio a un anziano. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di arrestare la responsabile e restituire la refurtiva alla vittima.

I fatti: la dinamica della rapina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa della Questura di Bolzano. La pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in zona ponte Resia, dove due cittadini “eroi” avevano trattenuto una giovane donna, responsabile di un furto ai danni di una persona anziana.

L’episodio si è svolto nella tarda mattinata, quando uno dei due cittadini ha notato, mentre percorreva via Bari, un anziano che inseguiva una giovane donna urlando che gli era stato sottratto il portafoglio. Senza esitazione, il testimone ha deciso di intervenire, mettendosi all’inseguimento della ragazza. Nel frattempo, un’altra persona che stava facendo jogging e aveva assistito alla scena si è unita all’inseguimento.

I due cittadini sono riusciti a raggiungere e bloccare la giovane nei pressi del ponte Resia, trattenendola fino all’arrivo della Polizia di Stato. Grazie al loro intervento, è stato possibile recuperare la refurtiva, che è stata restituita all’avente diritto.

L’intervento della Polizia e la resistenza della giovane

All’arrivo degli agenti, la giovane ha mantenuto un atteggiamento fortemente aggressivo anche nei confronti dei poliziotti, opponendo resistenza durante le operazioni di fermo. Solo dopo alcuni tentativi, gli operatori sono riusciti a contenerla e ad accompagnarla in Questura per gli accertamenti del caso.

Il racconto della vittima e il sequestro degli oggetti

In Questura, la dinamica dei fatti è stata chiarita grazie anche al racconto della vittima. L’anziano ha spiegato che, mentre stava rientrando a casa, aveva avvertito la presenza di una giovane donna che, dopo avergli sottratto il portafoglio, si era data immediatamente alla fuga. L’intervento dei due cittadini ha permesso di bloccare la responsabile e di recuperare il maltolto.

A seguito della perquisizione personale, la Polizia ha sequestrato alla giovane anche un coltello da cucina, un coltello a serramanico e uno spray al peperoncino, strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per commettere ulteriori reati o per difendersi durante la fuga.

L’arresto e la posizione della giovane

All’esito degli atti di polizia giudiziaria, la giovane, cittadina italiana di 20 anni con precedenti di polizia a carico, è stata arrestata per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA