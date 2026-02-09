Ragazza segregata per 10 giorni a Sassari, dall'ex botte e psicofarmaci per costringerla a rapporti sessuali

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A Sassari un uomo è stato arrestato perché avrebbe segregato una ragazza, la sua ex compagna, per 10 giorni. Il 35enne l’avrebbe costretta a rapporti sessuali, seviziata, picchiata e minacciata: i maltrattamenti dell’indagato – che non avrebbe accettato la fine del loro rapporto – sarebbero iniziati tre mesi fa.

Ragazza segregata a Sassari per 10 giorni

I carabinieri di Sassari hanno arrestato un 34enne dopo essersi introdotti nella sua casa e avervi trovata la sua compagna – da poco ex – in stato di shock. La giovane donna ha raccontato ai soccorritori di essere stata segregata dall’uomo da almeno 10 giorni, dichiarazioni che ha poi formalizzato in una denuncia.

In forte stato di shock e con lividi su tutto il corpo, la 23enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è tuttora ricoverata e affidata a un centro di supporto per le vittime di violenza di genere.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La ricostruzione

L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. In caserma avrebbe tentato di aggredire un militare e cercato di impadronirsi di un estintore. Si trova ora nel carcere di Bancali, vicino a Sassari.

Dai racconti della ragazza – che secondo altre fonti locali avrebbe 25 anni, mentre il suo aggressore 35 – si evince l’inferno personale vissuto negli ultimi giorni in cui ha dichiarato di essere stata costretta ad assumere grandi quantità di psicofarmaci e di aver subito violenze sessuali.

Durante il periodo di segregazione la ragazza avrebbe avuto a disposizione pochissimo cibo, che le veniva concesso solo dopo essere stato gettato a terra e calpestato. Veniva poi minacciata di essere sfigurata con l’acido o costretta a bere candeggina e, dopo un tentativo di fuga, l’uomo le avrebbe rasato i capelli.

L’intervento dei carabinieri

I fatti risalgono alla sera del 6 febbraio, momento in cui i carabinieri sono entrati in azione per soccorrere la donna e neutralizzare l’uomo, entrambi sassaresi. A lanciare l’allarme era stata la madre di lei che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la figlia.

Giunti sul posto e non riuscendo a farsi aprire, i militari sono entrati passando da una finestra e qui hanno trovato uno scenario da film dell’orrore con la ragazza in stato di shock che ha raccontato di essere stata segregata dal fidanzato, che non voleva accettare la fine della relazione, e di aver subito ripetute violenze fisiche.

Come detto, i maltrattamenti andavano avanti da tre mesi, un periodo di continue umiliazioni e aggressioni. La ragazza ha raccontato di essere stata colpita da oggetti scagliati contro di lei, di essere stata vittima di insulti e bersaglio di pugni e schiaffi. In diverse occasioni poi l’uomo le avrebbe spento delle sigarette sull’avambraccio.