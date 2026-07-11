Ragazza sfregiata in metro a Milano, l'aggressore Saidi resta in carcere perché "può commettere altri reati"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Mohamed Saidi, il 27enne algerino che giovedì ha sfregiato in viso una ragazza di 22 anni in metropolitana a Milano, resta in carcere. Lo ha deciso il gip di Milano, Cristian Maraini, che ha dunque convalidato l’arresto accogliendo la richiesta della procura. Nei confronti dell’uomo, che poco prima dell’aggressione era già stato arrestato e rilasciato, è riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e l’evidente pericolosità sociale. Come esigenze cautelari gli vengono contestati i pericoli di reiterazione del reato e di fuga.

Sfregiata in metro a Milano, l’aggressore resta in carcere

Mohammed Saidi, il 27enne algerino arrestato dalla polizia locale per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana di Milano, resta dunque in carcere.

La decisione è del gip Cristian Mariani, che ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare in carcere.

L’accusa è di sfregio permanente al viso ed è stata riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e l’evidente pericolosità sociale.

Di cosa è accusato Mohammed Saidi

Come esigenze cautelari gli vengono contestati i pericoli di reiterazione del reato e di fuga.

L’aggravante dei futili motivi è stata riconosciuta per aver commesso un’azione spregiudicata contro una donne inerme solo per uno sguardo che lui riteneva di troppo.

Secondo il giudice, inoltre, Saidi ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e ha mostrato una totale incapacità di controllo.

Il 27enne algerino, infatti, poco prima dell’aggressione di giovedì in metropolitana aveva danneggiato tre auto ed era tornato in libertà col divieto di dimora.

La versione di Saidi durante l’interrogatorio

Saidi è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Avrebbe avuto un atteggiamento ostile durante l’interrogatorio di convalida a San Vittore, mostrandosi arrabbiato e fornendo una versione sull’aggressione che non è stata ritenuta credibile.

Secondo la sua versione, Saidi ha detto di essere lui la vittima dell’aggressione visto che la ragazza lo aveva guardato male e insultato.

Il 27enne algerino avrebbe negato di aver detto di essere musulmano e avrebbe detto di non aver avuto con sé alcun coltello. Secondo le testimonianze dei presenti in metro giovedì, l’uomo avrebbe detto “Cosa guardi, sono musulmano” alla ragazza prima di aggredirla e colpirla al volto.

Per Saidi la ragazza si sarebbe ferita da sola

Sempre secondo Saidi, che ha negato di aver avuto un coltello, la ragazza si sarebbe ferita da sola con la fibbia metallica della borsetta durante la colluttazione.

Come spiegazione per la sua fuga (è stato inseguito e fermato in via Torino) ha detto di essersi allontanato perché si sentiva svenire.

Saidi ha poi detto che il sangue che c’era a terra sulla banchina era suo: durante l’interrogatorio ha mostrato una ferita a un dito. In pratica con la sua versione Mohamed Saidi ha ribaltato completamente la dinamica dell’accaduto, definendosi la vittima.

Versione alla quale il gip, che ne ha convalidato l’arresto, non ha creduto.