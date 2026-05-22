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Una giovane in stato confusionale è stata salvata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale mentre si trovava sul bordo di un ponte ferroviario con intenti suicidari. L’intervento è stato reso possibile grazie a una tempestiva segnalazione e alla collaborazione tra le forze dell’ordine, che hanno agito rapidamente per mettere in sicurezza la zona e affidare la ragazza alle cure dei sanitari.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando alle Sale Operative del Commissariato di Polizia di Crema e della Polizia Locale è arrivata una segnalazione riguardante una ragazza che camminava in stato confusionale lungo i binari della ferrovia. Erano circa le 17.00 quando le pattuglie sono state allertate e si sono immediatamente dirette verso la zona indicata per cercare la giovane.

L’avvistamento sul ponte ferroviario

Poco dopo la prima chiamata, una seconda segnalazione ha informato le autorità che la ragazza si trovava sul ponte ferroviario di via Indipendenza. Gli equipaggi del Commissariato di P.S. di Crema e della Polizia Locale si sono quindi spostati rapidamente verso il ponte, dove hanno individuato la giovane in prossimità del parapetto, seduta sul bordo del cavalcavia in una posizione estremamente pericolosa.

Per garantire la sicurezza della ragazza e degli operatori, è stato immediatamente avvisato il Centro Operativo della Polizia Ferroviaria di Milano, che ha provveduto a interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria nella zona. Questa decisione ha permesso agli agenti di operare senza il rischio aggiuntivo rappresentato dal passaggio dei treni.

Il salvataggio della ragazza

Mentre un agente del Commissariato di P.S. di Crema e un agente della Polizia Locale hanno instaurato un contatto visivo e verbale con la ragazza per distrarla e tranquillizzarla, altri due agenti si sono avvicinati silenziosamente da dietro. Con un’azione rapida e coordinata, sono riusciti ad afferrarla per le braccia e a sollevarla dalla posizione di pericolo in cui si trovava.

Subito dopo il salvataggio, la giovane è stata affidata ai sanitari della Croce Verde, che nel frattempo erano giunti sul posto. La ragazza è stata quindi trasportata al pronto soccorso locale per ricevere le cure necessarie e l’assistenza del caso. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha evitato conseguenze tragiche e ha permesso di mettere in salvo la giovane.

IPA