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È stata salvata in extremis una giovane che aveva manifestato intenti autolesivi nella serata di ieri a Cassino (Frosinone). L’intervento è stato compiuto dagli agenti del Commissariato di Polizia, dopo una segnalazione della Sala Operativa della Questura, che ha permesso di evitare una tragedia.

La segnalazione e l’arrivo degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella serata di ieri, quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una ragazza in pericolo. Gli agenti del locale Commissariato di P.S. sono stati inviati immediatamente sul posto, dove hanno trovato la giovane in una situazione estremamente rischiosa.

La ragazza, in evidente stato di agitazione, si trovava sporta oltre la balaustra di un ponte, sospesa a circa dieci metri d’altezza sopra un affluente del fiume Rapido. Gli operatori sono riusciti a intercettarla proprio mentre si trovava in posizione precaria, con il rischio concreto di cadere nel vuoto.

Il salvataggio tempestivo

Improvvisamente, la giovane si è staccata dalla balaustra, rimanendo appesa a un filo di acciaio, con il corpo sospeso nel vuoto. In quel momento critico, i poliziotti hanno agito con prontezza: con una mossa rapida, sono riusciti ad afferrarla prima che si lasciasse cadere, riportandola in sicurezza sul ponte.

Pochi istanti dopo il salvataggio, sono arrivati sia il personale sanitario, già allertato durante l’intervento, sia la madre della ragazza. La giovane è stata affidata alle cure della madre e dei sanitari, che hanno potuto constatare le sue condizioni e prestarle l’assistenza necessaria.

La professionalità e la prontezza di Giuseppe e Pino, i poliziotti del Commissariato di Cassino intervenuti nella circostanza, sono state determinanti per evitare il peggio. Grazie al loro intervento, la vicenda si è conclusa senza conseguenze tragiche, sottolineando ancora una volta l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine.

La città di Cassino e il valore della prevenzione

L’episodio avvenuto a Cassino mette in luce il ruolo fondamentale della prevenzione e dell’attenzione verso i segnali di disagio, soprattutto tra i più giovani. La collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine si conferma essenziale per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

IPA