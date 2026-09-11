Ragazza transgender morta suicida in Spagna, sulla lapide nome e foto maschili: indagati i genitori

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In Spagna sono indagati i genitori di una ragazza transgender morta suicida a 21 anni nel 2022. Nonostante il legale cambio d’identità, la famiglia l’ha fatta seppellire facendo incidere sulla lapide il suo nome maschile e affiggendo foto precedenti alla transizione. La magistratura ha così aperto un’inchiesta per reato d’odio a tutela della dignità della giovane.

Ragazza transgender suicida, indagati i genitori

I genitori adottivi di Daniela, una ragazza transgender morta suicida nel 2022 all’età di 21 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati per un presunto reato d’odio dal Tribunale di Instancia di Novelda, nella provincia di Alicante.

Nonostante la giovane avesse completato il percorso legale di rettifica anagrafica dell’identità di genere, la famiglia l’ha fatta seppellire facendo incidere sulla lapide il suo nome maschile di nascita e affiggendo immagini precedenti alla transizione. Il procedimento è scattato in seguito alla denuncia dell’associazione “Euforia Familias Trans Aliadas”, allarmata dalla segnalazione di un’amica della vittima.

Secondo i legali dell’associazione, la condotta dei familiari costituisce “una violazione della memoria di Daniela attraverso atti umilianti di disprezzo”, aprendo il primo caso in Spagna focalizzato sulla tutela della dignità post-mortem di una persona trans.

Il nome maschile sulla lapide

I fatti contestati riguardano le modalità di sepoltura avvenuta nel cimitero comunale di Aspe. Nonostante la ragazza avesse completato l’iter amministrativo di affermazione di genere ottenendo il riconoscimento legale del proprio nome elettivo, i familiari hanno deliberatamente fatto incidere sulla tomba il suo necronimo, ovvero il nome maschile assegnato alla nascita.

Sul sepolcro sono state inoltre affisse fotografie scattate prima del percorso di affermazione di genere, del tutto estranee alla sua vita adulta.

La Procura sottolinea come la condotta abbia travalicato la sfera privata anche nei mesi successivi, quando i genitori, in diverse interviste rilasciate ai media nazionali, hanno continuato a rivolgersi alla figlia al maschile, definendo la sua identità una patologia.

I conflitti con la famiglia adottiva

Daniela, nata in Cile e adottata da una coppia spagnola, aveva vissuto un percorso personale complesso segnato da discriminazioni e tensioni domestiche legate alla propria identità di genere, trascorrendo anche un periodo sotto la tutela pubblica della regione Cantabria fino alla maggiore età.

Nell’aprile del 2022, durante un momento di grave sofferenza psicologica, la ventunenne aveva tentato un ultimo contatto proponendo un incontro ai genitori a Santander.

Il mancato arrivo dei familiari all’appuntamento ha preceduto di un solo giorno la scelta della ragazza di togliersi la vita. Spetta ora alla Magistratura stabilire se gli atti compiuti sulla salma e sulla memoria della giovane costituiscano reato.