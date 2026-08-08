Ragazza trovata morta a Viterbo in un fabbricato abbandonato, aveva appena compiuto 23 anni

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta a Viterbo, all’interno di un fabbricato in stato di abbandono su viale Francesco Baracca. La scoperta del cadavere è stata fatta sabato 8 agosto. Dalle prime ricostruzioni, sul corpo della giovane non sono state rinvenute lesioni o ferite. Non si tratterebbe quindi di una morte violenta. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica, coordinati dalla Procura di Viterbo.

Viterbo, 23enne trovata morta nell’ex consorzio agrario sulla Teverina

La vittima aveva compiuto 23 anni poche ore prima, il 7 agosto. Il suo corpo, come riporta Viterbo Today, è stato trovato nei locali dell’ex consorzio agrario sulla Teverina, che si trova in stato di abbandono e degrado nel quartiere Santa Lucia.

In particolare, la salma è stata rintracciata in un immobile di due piani all’interno del comprensorio, in una stanza all’ultimo piano la cui finestra, rotta, dà sulla strada.

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L’allarme lanciato al 112 e l’intervento della polizia

A lanciare l’allarme con una segnalazione al 112 sarebbe stato un suo amico, che la stava cercando. Quando la giovane è stata trovata, per lei non c’era più nulla da fare, se non constatare il decesso.

Gli agenti della questura si sono recati sul posto per gli accertamenti e le indagini del caso. Secondo una prima ricostruzione, si starebbe seguendo la pista legata al mondo della droga. Come detto, sul cadavere non ci sarebbero segni di violenze.

Il punto sulle indagini

Sul luogo della tragedia si sono precipitati anche gli agenti della polizia scientifica per svolgere i rilievi all’interno dello stabile, finalizzati a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.

Al momento, rimangono da chiarire le cause precise della morte della giovane. Pare che fosse già nota alle forze dell’ordine.

Intorno alle 12 di sabato 8 agosto, la salma è stata presa in carico dall’impresa funebre, mentre resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista dell’eventuale autopsia.

Gli inquirenti stanno lavorando anche per accertare l’identità della persona che ha lanciato l’allarme e a quando risale esattamente il decesso.