Ragazza trovata morta in un hotel a Cinisello Balsamo, cadavere scoperto durante le pulizie: indagini in corso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella giornata del 17 giugno una ragazza di 25 anni sarebbe stata trovata morta in una camera di un albergo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Il rinvenimento sarebbe avvenuto alle ore 10.45 e dare l’allarme sarebbe stato il personale dell’hotel, quando la stanza è stata aperta per le pulizia di routine. Le indagini sono in corso per capire le cause del decesso. Tra le ipotesi quella di un presunto abuso di sostanze stupefacenti.

Ragazza trovata morta a Cinisello Balsamo, il ritrovamento

Come riporta Fanpage, gli addetti alle pulizie sarebbero entrati nella camera per le pulizie quotidiane e avrebbero trovato il corpo della 25enne.

Gli operatori del 118, chiamati immediatamente, non avrebbero potuto far altro che dichiararne il decesso.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Al momento non è stata diffusa l’identità della ragazza.

Le indagini sono in corso per comprendere le cause del decesso.

Le ipotesi

Gli inquirenti non escluderebbero nessuna pista.

Tra le ipotesi sarebbe spuntata quella del presunto abuso di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della polizia di Stato potrebbero acquisire le immagini di sorveglianza per comprendere eventuali movimenti avvenuti prima del decesso.

Potrebbero essere sentiti anche i dipendenti dell’hotel per comprendere quanto accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO