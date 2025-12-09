Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma, cadavere nel cortile: allarme lanciato da un condomino
Una ragazza è stata trovata morta nel cortile di un condominio in via Val Padana a Roma: in corso le indagini
Tragedia a Roma, una ragazza di 15 anni è stata trovata morta in un cortile condominiale in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. È stato un residente a notare il corpo e a chiamare il 112: la giovane però è morta subito dopo l’arrivo dei soccorritori. Sul caso indaga la polizia, secondo una prima ricostruzione l’adolescente si sarebbe lanciata dalla finestra.
- Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma
- Il cadavere nel cortile condominiale
- Le indagini, probabile suicidio
Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma
La tragedia è avvenuta attorno alle 10 della mattina di oggi, martedì 9 dicembre, in viale Val Padana a Roma, nella zona di Montesacro.
Una ragazza di giovane età è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio ed è morta poco dopo. Lo riporta LaPresse.
La tragedia in viale Val Padana a Roma
Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta di una ragazza di 15 anni.
Il cadavere nel cortile condominiale
A lanciare l’allarme è stato uno dei residenti nel condominio, che ha visto la giovane a terra e ha subito chiamato il 112.
La ragazza era ancora viva ma è morta poco dopo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.
Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi e chiarire quanto successo.
Le indagini, probabile suicidio
La polizia del distretto di Fidene sta indagando per cercare di capire cosa sia successo.
Sono stati sentiti i familiari della giovane e diversi condomini.
Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un suicidio: la 15enne si sarebbe lanciata nel vuoto dalla finestra.
Non sono ancora chiari i motivi che hanno indotto la giovane al tragico gesto.