Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma, cadavere nel cortile: allarme lanciato da un condomino

Tragedia a Roma, una ragazza di 15 anni è stata trovata morta in un cortile condominiale in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro. È stato un residente a notare il corpo e a chiamare il 112: la giovane però è morta subito dopo l’arrivo dei soccorritori. Sul caso indaga la polizia, secondo una prima ricostruzione l’adolescente si sarebbe lanciata dalla finestra.

Ragazza trovata morta in via Val Padana a Roma

La tragedia è avvenuta attorno alle 10 della mattina di oggi, martedì 9 dicembre, in viale Val Padana a Roma, nella zona di Montesacro.

Una ragazza di giovane età è stata trovata agonizzante nel cortile di un condominio ed è morta poco dopo. Lo riporta LaPresse.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta di una ragazza di 15 anni.

Il cadavere nel cortile condominiale

A lanciare l’allarme è stato uno dei residenti nel condominio, che ha visto la giovane a terra e ha subito chiamato il 112.

La ragazza era ancora viva ma è morta poco dopo, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta la polizia per effettuare i rilievi e chiarire quanto successo.

Le indagini, probabile suicidio

La polizia del distretto di Fidene sta indagando per cercare di capire cosa sia successo.

Sono stati sentiti i familiari della giovane e diversi condomini.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un suicidio: la 15enne si sarebbe lanciata nel vuoto dalla finestra.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno indotto la giovane al tragico gesto.