Ragazza ucraina 18enne scomparsa da Carovigno vicino Brindisi, stava effettuando uno stage: ricerche in corso

Una giovane di 18 anni di nazionalità ucraina è scomparsa da un villaggio turistico sulla costa di Carovigno, comune in provincia di Brindisi. La ragazza si è trasferita in Puglia per effettuare uno stage. La struttura ricettiva presso cui lavorava ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche. Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, in un post social ha condiviso la foto della 18enne e ha chiesto a chi fosse in possesso di informazioni utili di contattare i carabinieri di Carovigno.

Ragazza 18enne scomparsa da Carovigno, l’appello del sindaco

“AVVISO URGENTE La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al n. 0831 991010 Condividete, grazie”. Così il sindaco Lanzilotti nel lanciare l’appello alla cittadinanza.

La giovane ha da poco compiuto 18 anni e si trova in Italia per effettuare uno stage.

A dare l’allarme della sua scomparsa è stata la direzione del Meditur Village, situato in contrada Scianolecchia, che ha segnalato la sparizione ai carabinieri.

Le segnalazioni dei cittadini al vaglio delle forze dell’ordine

Il post del sindaco è stato subito commentato da diverse persone della zona che si sono augurate che il caso possa avere un epilogo positivo. Alcuni utenti hanno inoltre sostenuto di aver avvistato la ragazza nella serata di ieri, venerdì 4 luglio.

Con ogni probabilità le varie segnalazioni sono state vagliate e sono tutt’ora al vaglio da chi sta eseguendo le ricerche per capire se possono essere utili o meno.

Del caso è stata informata anche la prefettura di Brindisi.

Dove si trova Carovigno

Carovigno è un comune di circa 17miloa abitanti e si trova nella provincia di Brindisi, in Puglia.

La cittadina fa parte del Salento settentrionale ed è un centro di produzione di olio di oliva.

In particolare, Carovigno sorge nella fascia interna dell’Alto Salento su un colle della Murgia di sud-est a 7,5 km dalla costa adriatica e a 28 km dal capoluogo Brindisi.