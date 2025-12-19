Ragazza violentata a Prato dal datore di lavoro, 24enne drogata con una minestra si risveglia nel camper

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo la pausa pranzo, i ricordi si annebbiano e, ore dopo, si risveglia in un camper con abiti diversi da quelli indossati per andare a lavoro. È l’incubo vissuto da una 24enne di Prato. Il titolare della ditta in cui la ragazza è assunta le ha somministrato di nascosto della droga e l’ha poi violentata. Incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza dell’azienda.

Il titolare nasconde la droga nella minestra

Stava mangiando una minestra offertale dal suo titolare di lavoro quando ha iniziato a perdere conoscenza.

Qualche ora dopo si è risvegliata in un camper con addosso vestiti che non le appartenevano: è successo a una ragazza di Prato.

iStock La GHB, nota come droga dello stupro

La 24enne è stata drogata dal titolare della ditta per la quale lavora che, riportano le indagini della procura, le ha somministrato “una sostanza stordente disciolta nella minestra”.

Le tracce di benzodiazepine rinvenute nell’organismo della donna lasciano supporre l’utilizzo della cosiddetta droga dello stupro.

Violentata una ragazza a Prato

Le sostanze stupefacenti disciolte nel pasto offerto dal titolare alla fine del turno di lavoro avevano il fine di rendere la ragazza incosciente.

Il superiore ha infatti abusato sessualmente della dipendente all’interno dei locali della stessa ditta.

L’autore del crimine è un uomo di 59 anni, di cittadinanza italiana, identificato dai Carabinieri di Prato. Per il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è scattato il fermo.

Incastrato dalle telecamere della ditta

Risvegliatasi nel camper con abiti estranei, la giovane vittima era convinta di essere stata abusata.

Recatasi al pronto soccorso dell’ospedale di Prato, gli accertamenti medici non hanno tuttavia rilevato lesioni compatibili a un’aggressione sessuale.

Mentre gli esami tossicologici hanno appunto evidenziato la presenza di benzodiazepine nel sangue, la sostanza comunemente nota come droga dello stupro.

Sono state le telecamere di videosorveglianza della ditta a rivelare il crimine commesso dal titolare. “Le immagini a circuito chiuso dell’azienda hanno documentato la condotta illecita” fa sapere la Procura in una nota.

L’1% delle violenze avviene sotto effetto di droghe

Nel 2025, in Italia, l’1% delle donne è stata vittima di stupro perché drogata o sotto l’effetto di alcool. Sono i dati del rapporto “La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia” dell’Istat.

Lo studio, diffuso in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ha tenuto per la prima volta in considerazione le violenze subite in stato di incoscienza.

Nella maggior parte dei casi (38,9%) autori degli abusi sono ex partner delle vittime, per il 35,5% conoscenti, 23,4% amici e 8,3% sconosciuti.