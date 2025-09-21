Ragazze travolte e uccise a Brivio mentre andavano alla festa del paese, l'autista era positivo al narcotest

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’autista del furgone arrestato per la morte di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise a Brivio (Lecco) è risultato positivo al narcotest. L’uomo, originario dell’Est Europa e non residente in zona, ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per lunedì. Le due giovani vittime erano uscite per andare a una delle feste paesane più sentite del territorio in questo periodo di fine estate.

L’autista che ha travolto e ucciso le due ragazze a Brivio è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre ha dato esito negativo l’analogo accertamento per verificare l’eventuale presenza di alcolici nel sangue.

L’uomo è un 34enne di origini polacche che è stato arrestato per omicidio stradale.

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe di 21 anni

L’autista è stato sottoposto ai test subito dopo l’incidente. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, le ragazze stavano camminando a bordo strada, in una zona forse anche poco illuminata.

Chi erano le due ragazze uccise

Milena Marangon e Giorgia Cagliani erano uscite per trascorrere la serata a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con la provincia di Bergamo, dove era in programma una delle feste paesane più sentite del territorio in questo periodo di fine estate.

Avevano appena posteggiato vicino alla palestra del paese, quando sono state travolte alle spalle: per loro non c’è stato niente da fare. Tutte e due abitavano a Paderno d’Adda, paese sempre in provincia di Lecco che si trova a una decina di chilometri dal luogo della tragedia, avvenuta alle 22 di un sabato sera che le due giovani pensavano di trascorre divertendosi e facendo festa.

Una loro amica, Chiara, 20enne residente a Robbiate, altro centro della Brianza lecchese, è viva per miracolo. Era a pochi metri da loro e non è stata coinvolta nell’incidente.

La dinamica dell’incidente

Il furgone che le ha travolte, immessosi sulla strada da una vicina confluenza, avrebbe allargato la sua traiettoria, a quanto pare per evitare un altro mezzo che potrebbe avere invaso la sua corsia a causa delle molte vetture posteggiate sul ciglio per la festa, finendo col travolgere il gruppo di amiche.

Le due ragazze dunque non si sono accorte dell’arrivo del furgone. Federico Airoldi, il sindaco di Brivio, ha proclamato due giorni di lutto cittadino.

Subito dopo la tragedia, sabato sera, erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora (Lecco). L’intera zona in cui era appena avvenuto l’incidente, è stata transennata per ore, in modo da consentire i rilievi. Sarà ora la Procura di Lecco a decidere come procedere nei confronti del conducente del furgone.