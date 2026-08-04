Ragazzi ebrei italiani minacciati in Bulgaria da Naziskin in un hotel di Sofia, tensione davanti all'albergo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di forte tensione a Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un hotel che ospitava ragazzi ebrei italiani. Alcuni giovani vestiti di nero hanno prima tentato di forzare l’ingresso dell’albergo, per poi bloccarlo, minacciando gli italiani ed esibendo il saluto nazista. La Comunità ebraica di Roma ha condannato questo episodio di antisemitismo: “I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza degli antisemiti”.

Ragazzi ebrei italiani minacciati in Bulgaria

Grave episodio di antisemitismo a Sofia, in Bulgaria, ai danni di alcuni ragazzi ebrei italiani.

Domenica 2 agosto un gruppo di naziskin ha minacciato e insultato pesantemente degli adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano, ospitati insieme ai loro educatori in un hotel della capitale bulgara.

Naziskin in azione in un hotel a Sofia

In un video pubblicato da LaPresse, si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all’ingresso dell’albergo mentre urlano “Sieg Heil” e fanno il saluto nazista.

Secondo quanto emerso, il gruppo avrebbe prima tentato di forzare l’ingresso dell’hotel. Poi, dopo essere stati allontanati dalla polizia, sarebbero ritornati bloccando gli ingressi e minacciando gli italiani.

La condanna della Comunità ebraica di Roma

La Comunità ebraica di Roma, a cui appartengono alcuni dei giovani presi di mira, “condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo, che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori, in un Paese dell’Unione europea”.

“Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su quest’aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti”, ha dichiarato il presidente della comunità romana, Victor Fadlun.

“I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l’intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando i nostri ragazzi”, ha aggiunto.

I messaggi di Tajani e Salvini

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, ha espresso sui social la sua “solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all’interno di un hotel a Sofia”, aggiungendo di essere vicino alla Comunità Ebraica di Roma.

Più duro il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini: “Quanto accaduto a Sofia è gravissimo. Condanniamo con fermezza ogni tipo di violenza da parte di estremisti, nazisti o comunisti, nei confronti delle comunità ebraiche. Odiosa e inaccettabile ogni forma di caccia all’ebreo, spesso alimentata anche da un clima di odio e delegittimazione che da troppo tempo qualcuno contribuisce a diffondere. Solidarietà ai giovani ebrei italiani coinvolti”.

Chi sono i naziskin e perché si chiamano così

Con il termine naziskin si indica gli appartenenti a un movimento giovanile di matrice neonazista, nato dalle derive di estrema destra del mondo skinhead.

I naziskin sono riconoscibili dalle teste rasate e dal particolare abbigliamento: uniscono l’estetica della sottocultura skinhead con l’uso di simboli e decorazioni legati al regime nazista tedesco.

Sono noti per usare metodi violenti e intimidatori, in particolare contro le minoranze etniche e religiose, gli omosessuali, i tossicodipendenti e chi si oppone a loro.