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Tre giovani sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio a seguito di un episodio avvenuto su un autobus della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. L’intervento della Polizia di Stato ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, dopo che l’autista del mezzo aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa del comportamento aggressivo dei ragazzi.

Contesto e decisioni delle autorità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è sviluppata dopo una riunione tecnica di coordinamento che si è svolta in Prefettura il 26 febbraio scorso. In quell’occasione, le autorità avevano rilevato alcune criticità legate ai comportamenti di giovani e giovanissimi utenti della Società Trasporti Pubblici di Brindisi. Per questo motivo, il Questore, in collaborazione con i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha deciso di rafforzare i servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici e degli stessi autisti.

L’episodio sul bus: cosa è successo il 4 maggio

Nel pomeriggio del 4 maggio, le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Brindisi sono intervenute su richiesta di un autista della STP. L’uomo aveva segnalato la presenza a bordo di un gruppo di giovani che stavano fumando, ignorando il disagio arrecato agli altri passeggeri. L’autista ha invitato i ragazzi a spegnere le sigarette, ma la sua richiesta ha scatenato le invettive del gruppo, composto da due ragazzi originari del Nord Africa, residenti da tempo in Italia, e da una ragazza minorenne.

Il comportamento fortemente aggressivo dei giovani ha provocato un malore all’autista, che ha dovuto ricorrere alle cure del 118. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, riuscendo a contenere il disagio causato dall’interruzione della corsa dell’autobus.

Le conseguenze per i responsabili

I tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. Sono inoltre in corso valutazioni per eventuali sanzioni amministrative e per l’adozione di misure di prevenzione da parte del Questore, in relazione a quanto accaduto a bordo del bus.

Dopo le formalità di rito, la ragazza minorenne è stata affidata alla madre, mentre uno dei due ragazzi, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato collocato presso un Centro di permanenza per Rimpatri.

IPA