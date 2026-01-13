Ragazzina 14enne venduta dalla madre come sposa a Ferrara, picchiata e violentata: arrestato un 25enne

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un 25enne è indagato a Ferrara per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti di una 14enne che gli sarebbe stata “venduta” come sposa dalla famiglia. La ragazzina è stata soccorsa in strada da un passante, dopo essere fuggita dalle violenze. È stata poi portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Il presunto aggressore, invece, è stato arrestato.

Ragazzina venduta come sposa a Ferrara

La famiglia di una 14enne originaria di un Paese dell’Est Europa avrebbe venduto la ragazzina a un connazionale 25enne residente in Italia, con un accordo di matrimonio tra i due.

L’intermediario sarebbe stata la madre stessa della ragazzina, che sarebbe arrivata nel nostro Paese con lei a novembre per trattare con il 25enne sul prezzo a cui vendere la figlia.

Fonte © 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Secondo il Resto del Carlino, che ha riportato per primo la notizia, non risulta esserci un matrimonio legale tra i due. In Italia sarebbe stato comunque un matrimoni illegale. Nel nostro Paese, per sposarsi, bisogna essere maggiorenni.

L’unica eccezione a questa regola prevede l’approvazione del tribunale dei minori, che deve accertare la maturità del minorenne coinvolto che, comunque, non può avere meno di 16 anni.

Le violenze e i maltrattamenti

Il 25enne avrebbe quindi preso con sé la ragazzina e i due si sarebbero spostati in varie zone d’Italia fino ad arrivare in provincia di Ferrara.

Durante tutto questo periodo la ragazzina sarebbe stata continuamente maltrattata, stando ai racconti della 14enne stessa, principalmente per ragioni di gelosia.

Sabato 10 gennaio il 25enne, ubriaco, avrebbe picchiato la ragazzina che però, questa volta, sarebbe riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto.

Le accuse nei confronti del 25enne

La 14enne è stata quindi soccorsa da un passante che ha chiamato i carabinieri. I militari l’hanno subito portata in ospedale e hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto.

Il 25enne è indagato per lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con un minore: l’arresto è stato confermato martedì 13 gennaio, dopo l’udienza di convalida.

Nel frattempo gli investigatori stanno procedendo con le indagini e hanno contattato gli enti competenti per dare la ragazzina in affido.