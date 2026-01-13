Ragazzina 14enne venduta dalla madre come sposa a Ferrara, picchiata e violentata: arrestato un 25enne
I carabinieri hanno scoperto che una ragazzina di 14 anni è stata venduta come sposa a un 25enne che la picchiava e la violentava
Un 25enne è indagato a Ferrara per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti di una 14enne che gli sarebbe stata “venduta” come sposa dalla famiglia. La ragazzina è stata soccorsa in strada da un passante, dopo essere fuggita dalle violenze. È stata poi portata in ospedale e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Il presunto aggressore, invece, è stato arrestato.
- Ragazzina venduta come sposa a Ferrara
- Le violenze e i maltrattamenti
- Le accuse nei confronti del 25enne
Ragazzina venduta come sposa a Ferrara
La famiglia di una 14enne originaria di un Paese dell’Est Europa avrebbe venduto la ragazzina a un connazionale 25enne residente in Italia, con un accordo di matrimonio tra i due.
L’intermediario sarebbe stata la madre stessa della ragazzina, che sarebbe arrivata nel nostro Paese con lei a novembre per trattare con il 25enne sul prezzo a cui vendere la figlia.
Secondo il Resto del Carlino, che ha riportato per primo la notizia, non risulta esserci un matrimonio legale tra i due. In Italia sarebbe stato comunque un matrimoni illegale. Nel nostro Paese, per sposarsi, bisogna essere maggiorenni.
L’unica eccezione a questa regola prevede l’approvazione del tribunale dei minori, che deve accertare la maturità del minorenne coinvolto che, comunque, non può avere meno di 16 anni.
Le violenze e i maltrattamenti
Il 25enne avrebbe quindi preso con sé la ragazzina e i due si sarebbero spostati in varie zone d’Italia fino ad arrivare in provincia di Ferrara.
Durante tutto questo periodo la ragazzina sarebbe stata continuamente maltrattata, stando ai racconti della 14enne stessa, principalmente per ragioni di gelosia.
Sabato 10 gennaio il 25enne, ubriaco, avrebbe picchiato la ragazzina che però, questa volta, sarebbe riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto.
Le accuse nei confronti del 25enne
La 14enne è stata quindi soccorsa da un passante che ha chiamato i carabinieri. I militari l’hanno subito portata in ospedale e hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto.
Il 25enne è indagato per lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con un minore: l’arresto è stato confermato martedì 13 gennaio, dopo l’udienza di convalida.
Nel frattempo gli investigatori stanno procedendo con le indagini e hanno contattato gli enti competenti per dare la ragazzina in affido.