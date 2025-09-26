Ragazzina di 13 anni abusata a Mesagne, 12enne e 15enne indagati per violenza sessuale e sequestro di persona
Due minorenni di 12 e 15 anni sono accusati di aver abusato di una ragazzina di 13 a Mesagne, in provincia di Brindisi. Stando alla denuncia della vittima, i due adolescenti l’avrebbero costretta a subire una violenza sessuale in strada. La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’indagine: oltre che di abuso, i due giovani dovranno rispondere anche dell’accusa di sequestro di persona.
I fatti si sarebbero svolti lo scorso settembre, quando il 12enne e il 15enne avrebbero abusato di una ragazzina di 13 anni in strada.
Dopo la violenza sessuale, la ragazzina, residente a Mesagne, avrebbe confidato quanto accaduto ai genitori.
A seguito della confessione è scattata la denuncia, presentata presso la caserma locale dei Carabinieri.
Ai militari, la 13enne ha raccontato di essere stata bloccata e costretta da appartarsi e di non aver potuto fare nulla se non subire gli abusi.
La Procura dei minori di Lecce ha avviato un’indagine dopo la denuncia. Grazie al racconto della giovane, gli inquirenti hanno individuato i due presunti responsabili. La vittima ha infatti riportato di conoscere entrambi: si tratterebbe di due giovani che, come lei, vivono a Mesagne.
Dopo la denuncia da parte della 13enne, i due presunti aggressori sono stati convocati in caserma insieme alle loro famiglie.
Il 12enne e il 15enne, oltre che di violenza sessuale, sono anche accusati di sequestro di persona.
Le indagini sono ancora in corso: gli inquirenti dovranno chiarire ruoli e responsabilità dei due minori coinvolti. Si attendono dunque nuovi sviluppi, che verranno comunicati dalle Forze dell’Ordine solo al termine delle opportune verifiche.