Ragazzina di 13 anni abusata a Mesagne, 12enne e 15enne indagati per violenza sessuale e sequestro di persona

Due minorenni di 12 e 15 anni sono accusati di aver abusato di una ragazzina di 13 a Mesagne, in provincia di Brindisi. Stando alla denuncia della vittima, i due adolescenti l’avrebbero costretta a subire una violenza sessuale in strada. La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’indagine: oltre che di abuso, i due giovani dovranno rispondere anche dell’accusa di sequestro di persona.

Ragazzina di 13 anni abusata a Mesagne (Brindisi)

Due minori di 12 e 15 anni sono indagati per una presunta violenza sessuale che si è verificata a Mesagne, poco distante da Brindisi.

I fatti si sarebbero svolti lo scorso settembre, quando il 12enne e il 15enne avrebbero abusato di una ragazzina di 13 anni in strada.



La denuncia

Dopo la violenza sessuale, la ragazzina, residente a Mesagne, avrebbe confidato quanto accaduto ai genitori.

A seguito della confessione è scattata la denuncia, presentata presso la caserma locale dei Carabinieri.

Ai militari, la 13enne ha raccontato di essere stata bloccata e costretta da appartarsi e di non aver potuto fare nulla se non subire gli abusi.

12enne e 15enne indagati per violenza sessuale e sequestro di persona

La Procura dei minori di Lecce ha avviato un’indagine dopo la denuncia. Grazie al racconto della giovane, gli inquirenti hanno individuato i due presunti responsabili. La vittima ha infatti riportato di conoscere entrambi: si tratterebbe di due giovani che, come lei, vivono a Mesagne.

Dopo la denuncia da parte della 13enne, i due presunti aggressori sono stati convocati in caserma insieme alle loro famiglie.

Il 12enne e il 15enne, oltre che di violenza sessuale, sono anche accusati di sequestro di persona.

Le indagini sono ancora in corso: gli inquirenti dovranno chiarire ruoli e responsabilità dei due minori coinvolti. Si attendono dunque nuovi sviluppi, che verranno comunicati dalle Forze dell’Ordine solo al termine delle opportune verifiche.