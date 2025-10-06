Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori ai danni di una minorenne a Savona. Un cittadino italiano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Savona, dopo che le indagini hanno fatto emergere una serie di episodi di violenza fisica e verbale nei confronti della giovane, avvenuti a partire da agosto 2024. L’uomo è stato localizzato e arrestato grazie a un’attenta attività investigativa che ha permesso di scoprire il suo nascondiglio presso l’abitazione di un conoscente, dove si era rifugiato per evitare la cattura.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Savona dopo aver raccolto elementi che indicavano una situazione di stalking e violenza ai danni di una giovane minorenne. Gli inquirenti hanno ricostruito una relazione sentimentale tra la vittima e l’indagato, durante la quale si sono verificati numerosi episodi di aggressione sia fisica che verbale. Nonostante la gravità dei fatti, la ragazza non aveva mai sporto denuncia, permettendo così che le violenze si protraessero anche dopo la fine della relazione.

Minacce, appostamenti e aggressioni documentate

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la giovane è stata vittima di minacce di morte, appostamenti e ripetuti tentativi di avvicinamento da parte dell’ex fidanzato. In almeno un’occasione, l’uomo l’ha colpita ripetutamente al volto, provocandole lesioni evidenti. Sebbene la ragazza non si sia rivolta a strutture sanitarie per ricevere cure, le ferite e le ecchimosi sono state documentate fotograficamente, fornendo così un riscontro oggettivo agli investigatori. Gli episodi di aggressione fisica sono stati numerosi e hanno contribuito a delineare un quadro di atti persecutori sistematici e reiterati.

L’arresto: individuato grazie ai legami personali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’esecuzione della misura cautelare ha richiesto un’attività investigativa mirata da parte della Squadra Mobile di Savona. L’uomo, infatti, non è stato trovato presso il suo luogo di abituale residenza, rendendo necessario un approfondimento dei suoi rapporti familiari e di amicizia. Gli agenti hanno così individuato l’abitazione di un conoscente, dove il ricercato aveva trovato rifugio nel tentativo di sottrarsi all’arresto. Grazie a questi approfondimenti, la Polizia è riuscita a localizzare e trarre in arresto l’uomo, portando a termine l’operazione con successo.

Il contesto e le implicazioni

L’arresto avvenuto a Savona mette in luce ancora una volta la gravità del fenomeno della violenza di genere e dei reati commessi ai danni di minori. Il caso evidenzia l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di stalking e aggressione, affinché le autorità possano intervenire in modo efficace e prevenire ulteriori conseguenze. Le indagini condotte dalla Procura e dalla Polizia di Stato hanno permesso di ricostruire una vicenda complessa, caratterizzata da una lunga serie di comportamenti persecutori che hanno avuto un impatto significativo sulla giovane vittima.

