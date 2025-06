Viktoria Nikolova morta a Bergamo nella ex fabbrica Reggiani, doveva dare l'esame di terza media

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Bergamo, una ragazzina di 14 anni è stata trovata morta nell’area dell’ex fabbrica Reggiani, abbandonata da tempo. Viktoria Nikolova, di origini ucraine, sarebbe precipitata dal tetto, in circostanze ancora tutte da chiarire: sul caso sta indagando la polizia. Stando alle prime informazioni, viveva in Italia da anni: risultava scomparsa da mercoledì 25 giugno, era attesa a scuola per sostenere l’esame di terza media.

Viktoria Nikolova trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani a Bergamo

Il macabro ritrovamento è stato effettuato nella tarda serata di giovedì 26 giugno a Bergamo nell’area di una vecchia fabbrica dismessa, la Reggiani. Lo riferisce ANSA.

Il corpo di Viktoria Nikolova era nell’area abbandonata di via Legrenzi, non lontano dal cantiere per la costruzione della nuova linea tranviaria.

L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando qualcuno ha chiamato il 112 facendo arrivare sul posto ambulanza e automedica: i sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Chi era Viktoria Nikolova, la 14enne ucraina

Il Corriere della Sera riferisce che la vittima è un ragazzina di 14 anni di origini ucraine, residente a Bergamo con i nonni.

Da quanto emerso non si avevano sue notizie da mercoledì 25 giugno, quando si era allontanata da casa. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.

A trovarla sono stati lo zio e un cugino, che erano andati a cercarla nell’area dell’ex fabbrica sapendo che la giovane frequentava quel posto.

Lì sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, gli agenti della Squadra mobile della Questura e della polizia scientifica e il pm di turno.

Più tardi sono arrivati anche la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni.

Doveva dare l’esame di terza media

Come ricostruito da Bergamo News, la 14enne avrebbe dovuto sostenere l’esame di terza media.

Sarebbe precipitata dal tetto

Sulla morte della ragazzina sta indagando la polizia e la procura di Bergamo, al momento tutte le piste restano aperte.

Stando a un primo esame, sul corpo della giovane sono state trovate lesioni compatibili con una caduta dal tetto della fabbrica.

Ancora ignote le circostanze della caduta, dal tragico incidente al gesto volontario.

Da tempo vengono segnalati i problemi di sicurezza alla vecchia fabbrica abbandonata, frequentata da sbandati, senzatetto e ragazzini.

Il Giorno ricorda che nel settembre 2023 un 15enne si era ferito gravemente cadendo da un lucernario.